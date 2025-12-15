【住之江ボート SGグランプリ】TR2ndの25号機は馬場貴也 1stの14号機は西山貴浩に
SG「グランプリシリーズ」と並行開催のボートレース住之江SG「第40回グランプリ」が、16日に開幕する。
本紙がWエースと注目するエンジンはトライアル2ndの25号機を選考順位6位の馬場貴也（41＝滋賀）が“残り福”でゲット。
一方、1st組の中で別格とされる14号機は西山貴浩（38＝福岡）の手に渡った。
抽選結果は以下の通り。
【トライアル2nd】
1位・茅原 悠紀 27号機
2位・池田 浩二 16号機
3位・佐藤 隆太郎 86号機
4位・桐生 順平 77号機
5位・末永 和也 24号機
6位・馬場 貴也 25号機
※順位は選考順位
【トライアル1st】
16日11R
1号艇・峰 竜太 69号機
2号艇・西山 貴浩 14号機
3号艇・白井 英治 21号機
4号艇・佐藤 翼 61号機
5号艇・中島 孝平 22号機
6号艇・原田 幸哉 32号機
【16日12R】
1号艇・山口 剛 52号機
2号艇・上條 暢嵩 60号機
3号艇・新田 雄史 50号機
4号艇・宮地 元輝 33号機
5号艇・関 浩哉 37号機
6号艇・磯部 誠 36号機