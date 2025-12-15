SG「グランプリシリーズ」と並行開催のボートレース住之江SG「第40回グランプリ」が、16日に開幕する。

本紙がWエースと注目するエンジンはトライアル2ndの25号機を選考順位6位の馬場貴也（41＝滋賀）が“残り福”でゲット。

一方、1st組の中で別格とされる14号機は西山貴浩（38＝福岡）の手に渡った。

抽選結果は以下の通り。

【トライアル2nd】

1位・茅原 悠紀 27号機

2位・池田 浩二 16号機

3位・佐藤 隆太郎 86号機

4位・桐生 順平 77号機

5位・末永 和也 24号機

6位・馬場 貴也 25号機

※順位は選考順位

【トライアル1st】

16日11R

1号艇・峰 竜太 69号機

2号艇・西山 貴浩 14号機

3号艇・白井 英治 21号機

4号艇・佐藤 翼 61号機

5号艇・中島 孝平 22号機

6号艇・原田 幸哉 32号機

【16日12R】

1号艇・山口 剛 52号機

2号艇・上條 暢嵩 60号機

3号艇・新田 雄史 50号機

4号艇・宮地 元輝 33号機

5号艇・関 浩哉 37号機

6号艇・磯部 誠 36号機