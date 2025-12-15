スポニチ

　SG「グランプリシリーズ」と並行開催のボートレース住之江SG「第40回グランプリ」が、16日に開幕する。

　本紙がWエースと注目するエンジンはトライアル2ndの25号機を選考順位6位の馬場貴也（41＝滋賀）が“残り福”でゲット。

　一方、1st組の中で別格とされる14号機は西山貴浩（38＝福岡）の手に渡った。

　抽選結果は以下の通り。

【トライアル2nd】

1位・茅原　　悠紀　27号機

2位・池田　　浩二　16号機

3位・佐藤　隆太郎　86号機

4位・桐生　　順平　77号機

5位・末永　　和也　24号機

6位・馬場　　貴也　25号機

※順位は選考順位

【トライアル1st】

16日11R

1号艇・峰　　　竜太　69号機

2号艇・西山　　貴浩　14号機

3号艇・白井　　英治　21号機

4号艇・佐藤　　翼　61号機

5号艇・中島　　孝平　22号機

6号艇・原田　　幸哉　32号機

【16日12R】

1号艇・山口　　　剛　52号機

2号艇・上條　　暢嵩　60号機

3号艇・新田　　雄史　50号機

4号艇・宮地　　元輝　33号機

5号艇・関　　　浩哉　37号機

6号艇・磯部　　　誠　36号機