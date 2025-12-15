タレントのマツコ・デラックス（53）が15日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、番組内で登場した食べ物を巡り、感情の起伏を見せる場面があった。

番組では特集として、番組の熱烈視聴者が人生で初めてのクレープを原宿で食べる様子に密着。VTR後、スタジオで感想を言い合ってコーナーが終わりそうになると、マツコが突然、声を荒らげた。

「あれ？出てこねえじゃねえかよ！何だよ、こいつら！ホントにダメだ、こいつら！原宿にいて、買ってくれば済むだろうよ！お前よう！」。スタジオで実食できると思ったマツコは、まさかの肩透かしに黙っていられなかったようだ。

その後、街頭インタビューのコーナーでは、東京・蒲田駅周辺にいた人たちを直撃。「サンタさんにお願いしたいこと」の質問をぶつけた。

その中の回答には、蒲田らしいものも。それは「羽根つき餃子の1人前の数を8個に増やして欲しい」という願望だった。羽根つき餃子発祥地の街として知られる。

番組では、通常5個の餃子を8個に増やしたバージョンを用意。御三家と呼ばれる人気店のうち、「ニーハオ」の餃子がスタジオに登場した。

すると、マツコのご機嫌はガラリ一変。「ちょっと！いやだぁ〜！うわぁ〜、うれしい。マジうれしい」と、声を裏返らせて大拍手した。「私は8個で全然平気だけど、女性とかは5個のままにしてくれって人、いるだろうね」。しっかりコメントもしながら、「ビールは？」とさらなる要求で笑わせていた。