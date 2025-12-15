news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「大学受験塾が突然の音信不通 生徒や保護者に動揺」についてお伝えします。

生徒の保護者

「（お金）返す気ないんだな、腹立たしいというか」

こう訴えるのは、大学受験を控えた高校生2年生の保護者。

その怒りの矛先は...

総合型選抜入試や推薦入試対策をうたうオンライン形式の受験塾「SS義塾」です。

24時間いつでもオンラインでサポートを行うとしていました。

ところが...

「SS義塾」生徒の保護者

「（オンライン授業で）息子が先生を待っていて時間になっても入ってこないから、『（先生が）来ないけど』と連絡受けて、そこで初めて先生に連絡とったり、電話かけたりしても音信不通になっていた、一向につながらない状況になった」

2ヶ月分の受講料、およそ6万円を振り込んだという生徒の保護者。

今月になって突然、塾側と連絡がとれなくなり授業も停止になったといいます。

15日、「SS義塾」を運営する社長は日本テレビの取材に対し...

「SS義塾」を運営・苗田岳史社長「運営を委託していた中心人物が事業資金を不正支出し、塾運営を機能不全に陥れて逃亡した」「生徒さま、保護者さまに連絡が取れる状況に戻し深くお詫びしたい」などとコメントしています。