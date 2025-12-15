ちっちゃい爪がある…「ぺったん肉球傘キャップ 犬ver.」ついに登場! -「やばーい!!こっちも完コンプしたいっ!!!!!」「全力購入案件 マジでありがたい」とSNSで話題
以前、猫の足跡をつけることができる「猫の肉球傘キャップ」というカプセルトイが1月に登場する!というニュースが話題になりましたが、このほど、待望の犬バージョンも発売されることに!!
🐶3月発売予定カプセル商品🐶
＼うわ…最高すぎる…!/
『ぺったん肉球傘キャップ 犬ver.』
ついに登場します!!
.
1月発売予定の猫の傘キャップの反響があまりに凄すぎて…
早くも犬🐶バージョン作っちゃいました!
.
犬らしく“爪つき”デザインにパワーアップ✨
今日は晴れていたので紙にぺったんしてみたら…
可愛すぎて、むしろ雨の日を待ちたくなるレベル☔️💗
.
雨の日をかわいいで満たす“犬の足跡”、お楽しみに!
(@rainbowrising03より引用)
小動物の足跡って、なんであんなに可愛いんですかね。見つけるとほっこりしちゃいます。
こちらの商品は、足跡の形をしたキャップを傘の先端にはめれば、傘を地面につくたびに、ぺったぺったんと肉球の跡をつけることができちゃうという、神アイディア商品。猫の肉球傘キャップが1月に登場すると発表されるやいなや、多くの反響が。これを受け、今回「ぺったん肉球傘キャップ 犬ver.」を作ってしまったというわけです(笑)。
犬バージョンは爪がついているのが特徴的。犬好きにはたまらないアイテムとなっています。発売日は3月とまだまだ先なのですが、このニュースに多くの愛犬家さんたちが反応。「永遠にぺったんやってそう… 可愛いなー」「わんこ出してくれるの嬉しすぎ大感謝、回したい」「犬バージョンは爪付きなの!? やばーい!!こっちも完コンプしたいっ!!!!!」「全力購入案件 マジでありがたい」と喜びの声が続々とあがっています。
たくさんの人がつけて歩けば、街中が肉球の跡であふれちゃうかも!? 急ぎ足の人も、険しい顔した人も、何かに悩んでいる人も……、肉球でほんのちょっとでも癒されるといいですね。くれぐれも、固まる前のコンクリートにつけるのだけは、こらえてくださいね!!笑
