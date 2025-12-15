Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤ÎÅðÆñ¼ÖË½Áö»ö¸Î¡¡Æ¨ÁöÃË¤Î¼ÂÌ¾¤ò¸øÉ½¤·´í¸±±¿Å¾Ã×»àÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¡¡14¿Í»à½ý
¡¡·Ù»ëÄ£¸òÄÌÁÜºº²Ý¤Ï£±£µÆü¡¢Àè·î£²£´Æü¤ËÅìµþ¡¦ÂÎ©¶èÇßÅç¤Ç¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢£²¿Í¤¬»àË´¤·¡¢£±£²¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê´í¸±±¿Å¾Ã×»à¡Ë¤ÈÆ»¸òË¡°ãÈ¿¡Ê¤Ò¤Æ¨¤²¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂÎ©¶è¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¢²£ÈøÍ¥Í´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£·¡Ë¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈÎÇäÅ¹¤«¤éÅð¤ó¤À¼Ö¤ÇÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ë¤ª¤è¤½£·£¶¥¥í¤Ç¿ÊÆþ¡£²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÀÒ¤Î¥Æ¥¹¥¿¥É¡¦¥°¥é¥Ç¥£¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¡¦¥í¥¿¥¥ª¤µ¤ó¤ò¤Ï¤Í¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡¼ÖÄä»ß¸å¤ËÆ¨Áö¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Ö¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ±Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÀº¿À¼À´µ¤Ë¤è¤ëÄÌ±¡Îò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÍÆµ¿¼Ô¤Î¼ÂÌ¾¤ÏÆ¿Ì¾°·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¤³¤ÎÆü¡¢ÄÌ±¡Àè¤ÎÉÂ±¡¤Î°Õ¸«¤ä¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼ÂÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
