メゾピアノ×たまごっちのコラボ″ケーたま″、プレミアムバンダイに登場! - 「何十年ぶり!?にたまごっち買った!」「今回は無事にゲット」購入報告も続々
バンダイは、「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」(4,180円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。
2026年2月発送予定「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」(4,180円)
「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」は、平成の子どもたちを夢中にしたナルミヤキャラクターズの「メゾピアノ」とTamagotchi Connectionがまたまたコラボレーションしたアイテム。
たまごっちのバースデーをお祝いしているような、メゾピアノのキャラクターたちとたまごっちたちのイラストがかわいいデザインです。オリジナルデザインのビニールストラップも付属。なおメゾピアノのキャラクターは育てられない。
本体は、2000年代に大流行した、「祝ケータイかいツー! たまごっちプラス」のリバイバル版「Tamagotchi Connection」。たまごっちを育てて50以上のキャラクターに出会ったり、10以上のミニゲームで遊んで、ごっちポイントをゲット、ごっちポイントを使ってお買い物したり、パスワードを探したり…たまごっちのために、150以上のアイテムを集めよう。
また、友だちとの赤外線通信も可能。赤外線通信で、たまごっち同士が友だちになったり、遊んだり、プレゼントを交換するほか、相性の良い友だちができたら、次の世代の子どもを育成できる。
SNSでは「何十年ぶり!?にたまごっち買った!」「今回は無事にゲット」と、購入報告も続々と寄せられている。
(C)BANDAI
(C)NARUMIYA INTERNATIONAL CO.,LTD.
2026年2月発送予定「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」(4,180円)
「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」は、平成の子どもたちを夢中にしたナルミヤキャラクターズの「メゾピアノ」とTamagotchi Connectionがまたまたコラボレーションしたアイテム。
たまごっちのバースデーをお祝いしているような、メゾピアノのキャラクターたちとたまごっちたちのイラストがかわいいデザインです。オリジナルデザインのビニールストラップも付属。なおメゾピアノのキャラクターは育てられない。
本体は、2000年代に大流行した、「祝ケータイかいツー! たまごっちプラス」のリバイバル版「Tamagotchi Connection」。たまごっちを育てて50以上のキャラクターに出会ったり、10以上のミニゲームで遊んで、ごっちポイントをゲット、ごっちポイントを使ってお買い物したり、パスワードを探したり…たまごっちのために、150以上のアイテムを集めよう。
また、友だちとの赤外線通信も可能。赤外線通信で、たまごっち同士が友だちになったり、遊んだり、プレゼントを交換するほか、相性の良い友だちができたら、次の世代の子どもを育成できる。
SNSでは「何十年ぶり!?にたまごっち買った!」「今回は無事にゲット」と、購入報告も続々と寄せられている。
(C)BANDAI
(C)NARUMIYA INTERNATIONAL CO.,LTD.