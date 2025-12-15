ÍèÇ¯¤â¥Ö¡¼¥à¤ÏÂ³¤¯¡ª µÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¡Ä¡Ö´Ý´é¡¦Æ¸´é¥Ò¥í¥¤¥óÀûÉ÷¡×¤ÎÀµÂÎ
¡¡¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ô¡»¡»¥í¥¹¡Õ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤¬¡¢º£´ü¤ÏTBS·Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¤ÇÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¡È¾¡ÃË¥í¥¹"¤«¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û»³ÅÄ°ÉÆà¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÍ½´¶¡Ä¥Æ¥ìÅì¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡×¤ÇÌ¥¤»¤¿¥ª¥È¥Ê¤Î±éµ»¤ÇÉ¾²ÁÇú¾å¤¬¤ê¡ª
¡Ö12·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª²ó¤Î½ª¤ï¤êÊý¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ô¤Ê¤ó¤«¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¤Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡Õ¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°Î¨¤Ï2¥±¥¿¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£´ü°ìÈÖ¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¹Í»¡·Ï°Ê³°¤Ç¤³¤ì¤À¤±À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¾¡ÃË¡É¿Íµ¤¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢º£´ü¤Ï¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù°ìÊÕÅÝ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Â¿ºÌ¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Îµµ°æÆÁÌÀ»á¡£µµ°æ»á¤Ï¡Ö¸«Åö°ã¤¤¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó²ÆÈÁ¤µ¤ó¤â¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÆ¸´é¤Ç¡¢½©¥É¥é¥Þ¤Ï´Ý´é¡¦Æ¸´é¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤¬³èÌö¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎµÜºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¡¢¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¤¬¤½¤¦¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤´éÎ©¤Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡ÈÆÇ¡É¤ä¡È°Ç¡É¤¬¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¾åµ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï»ëÄ°Î¨¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢TVer¤ÎºÆÀ¸¿ô¤ä¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ï¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ð¤Îµµ°æÆÁÌÀ»á¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¥¹¥é¥Ã¤ÈºÙÌÌ¤Î¡È¥¶¡¦Èþ¿Í½÷Í¥¡É¤è¤ê¤â¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤ÏºÇ¶á¤Î¡È»ëÄ°¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸³èÌÜÀþ¡É¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿·¹¸þ¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î·¹¸þ¤ÏÍè´ü¤ÎÅß¥É¥é¥Þ¤Ç¤âÂ³¤¤½¤¦¤Ç¡£Á°½Ð¤Î¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÆü¥Æ¥ì·Ï¿å10¤Î¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤Î¿ùºé²Ö¤µ¤ó¡¢TBS·Ï²Ð10¤Î¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¤µ¤ó¤Ï2¿Í¤È¤âÆ¸´é¡¢¤«¤Ä¿ÈÄ¹¤â150¥»¥ó¥Á¶áÊÕ¤È¾®ÊÁ¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¶¦´¶À¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¡É¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸³èÌÜÀþ¡É¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î9¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¡¢Æü¥Æ¥ì·ÏÆü10¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡×¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ê25¡Ë¤â´Ý´é¡¦Æ¸´é·Ï¤Î¤¯¤¯¤ê¤ËÆþ¤ë¡£
¡Ö¼ç±é¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¿Íµ¤¡¢¼ÂÀÓ¤È¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ô²¿¤òº£¤µ¤é¡Õ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤³¤Ëµó¤²¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¤Îµµ°æÆÁÌÀ»á¡Ë
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¥¦¥ÞÇ¯¤Î1·î¥¯¡¼¥ë¡¢È´¤±½Ð¤¹¤Î¤Ï¤É¤Î¡È´Ý´é¡É¤«¡©
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡´Ý´é¡¦Æ¸´é¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¤â¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÍ½´¶¡© ´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£