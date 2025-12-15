【香港カップ】ロマンチックウォリアーが史上初の4連覇！ベラジオオペラが2着に健闘、ローシャムパークは5着



香港カップ ロマンチックウォリアーが史上初の4連覇 写真：REX/アフロ

現地14日、香港・シャティン競馬場で行われた香港カップ（G1・芝2000メートル）は、香港の絶対王者 ロマンチックウォリアーが圧倒的強さで優勝。前人未到となる大会4連覇を達成し、世界最強ミドルディスタンスホースとしての地位を不動のものとした。

【香港カップ】ベラジオオペラは大健闘の2着 横山和生騎手「追いつけそうで追いつけなかった。馬は頑張ってくれた」

2着には日本のベラジオオペラが入り、最強馬相手に堂々の走りを披露。好位から粘り強く脚を伸ばし、最後まで勝ち馬に食い下がった。ローシャムパークは伸びきれず5着に終わった。

このレースは4連覇のかかるロマンチックウォリアーが勝つのは当然、どんな走りを見せるかが焦点の一戦に。

現地でのロマンチックウォリアーの単勝オッズは1.0倍の元返しになるほど、ほとんどのファンが香港の英雄の勝利を願っていた。

そんな状況の中に敢然と挑んだのが、ベラジオオペラとローシャムパークだった。

ロマンチックウォリアーに恐れをなしたか、わずか7頭という少頭数の中で迎えたレースはスタート早々、地元香港のチェンチェングローリーが逃げようとする中を横山和生とベラジオオペラが制するかと思われたが、2コーナーを回るところでチェンチェングローリーとアイルランドのガレンが並んでペースを形成することに。

その後ろにベラジオオペラとロマンチックウォリアーが並んで追走していったが、淡々とした流れを変えたのがそれまで最後方にいたローシャムパークとクリストフ・ルメール。

3コーナーから4コーナーに入るところでマクるように上がっていき、最後の直線に入った。

7頭が団子状態になって直線を向いたためか、ロマンチックウォリアーの鞍上、マクドナルドはここで仕掛けて先頭に立つことに。

3連覇中の王者が6頭のライバルに対して力でねじ伏せるという選択をした。

香港最強馬に胸を借りる形になった日本馬2頭は猛然と迫ったが、それ以上にロマンチックウォリアーの闘志にすさまじいものがあり、誰も彼についていけない状態に。

そんな中でもベラジオオペラは懸命に追いすがったが、その1馬身1/4ほど前にロマンチックウォリアーがゴール板を駆け抜けていた。

追いすがったベラジオオペラは2着、ローシャムパークは最後の伸びが足りず5着に終わった。

4連覇を果たした香港の英雄に完敗したベラジオオペラだが、鞍上の横山和生は「頑張ってくれた」と愛馬を称えた。



■文／福嶌弘

