TVアニメ「夜桜さんちの大作戦」第2期 第1弾キービジュアル

(C)権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS

TVアニメ「夜桜さんちの大作戦」第2期が、2026年4月からMBS/TBS系全国28局ネットで、毎週日曜日17時からの“日5”枠で放送される。あわせて第1弾キービジュアル、第2期のオープニングテーマをアイドルグループ・櫻坂46が担当することも発表された。

権平ひつじ原作「夜桜さんちの大作戦」(集英社ジャンプコミックス刊)は、家族を事故で亡くし心を閉ざすようになった高校生・朝野太陽が歴史あるスパイ一家・夜桜家で波乱の日常を送る、愛と笑いのスパイ家族コメディ作品。

2019年8月から週刊少年ジャンプにて連載され、コミック累計発行部数は360万部を突破。約5年半の連載を経て今年1月に最終回を迎えた。TVアニメ第1期は2024年4月から“日5”枠で放送され、現在はNetflix、U-NEXTほかで配信中。

15日に公開されたTVアニメ第2期の第1弾キービジュアルは、満開の桜を背に自家用車で勢いよく走り出す夜桜家の姿が描かれ、春の訪れとともに新たな物語への幕開けを感じさせる1枚。奇想天外なスパイ一家の向かう先とは――!?

総監督、シリーズ構成は湊未來、監督は中津川孝広、キャラクターデザインは髙橋瑞紀、音楽は藤本コウジ(Sus4 Inc.)。アニメーション制作はSILVER LINK.が担当する。

そのほか、第2期の放送を記念した公式TikTokアカウント(＠yozakura_family_anime)も開設された。今後、同作をより一層楽しめるコンテンツの公開を予定しているとのこと。

第2期の第1クールオープニングテーマは、今回がアニメタイアップ初となる櫻坂46の新曲「What’s “KAZOKU”?」に決定。グループからのコメントも発表されている。

櫻坂46 コメント

TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期のオープニングテーマを務めさせていただく事になりました。

グループとしてこのような形で作品に関わらせていただくことが夢の１つでもあったのでとても嬉しく光栄です。

｢What's “KAZOKU”?｣は、“家族”をテーマにした、絆や温かさを感じてもらえるような楽曲になっています。

同じ“桜”が付くグループとして、櫻坂46の楽曲を通して｢夜桜さんちの大作戦｣とたくさんの人を繋げる架け橋になれますように。

櫻坂46