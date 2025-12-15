■これまでのあらすじ

美優は保育園で元カレと再会したことを夫に伝えられずにいた。しかも彼の妻から嫌がらせを受けているとは言えず、彼から妻に過去の話だと言ってもらったが逆効果。落ち込む美優を心配する夫だったが、美優が元カレとメッセージのやり取りしているのを見てしまい…。



夫に隠し事なんてしない方がいい。したくない。わかってはいるのですが、言い出せないままずるずるときてしまいました。そして週末ファミレスでランチをしていたら、隆史親子とバッタリ会ってしまい、流れで一緒に公園に行くことになってしまったのです…。隆史は奥さんに話をしたら「そもそも連絡とるな！」って怒っちゃったって…なんでそうなるの？さらに「あの時美優が言ったこと 全部覚えてるよ」って…なに？どういうこと？気持ち悪すぎるんですけど！イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)