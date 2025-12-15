パーキンソン病を公表し、退院後の活動復帰を伝えた歌手の美川憲一さんが、自身のインスタグラムを更新。復帰第一弾となるディナーショーを無事終了したことを報告しました。



【写真を見る】【 美川憲一 】 「復帰第一弾は無事に終わったわ〜」 共演のコロッケと2ショット公開 ステージ復活を報告





美川さんは「ど〜も〜美川よ〜 復帰第一弾は、無事に終わったわ〜」と報告。投稿された画像には、紫色のスパンコールのローブを着た美川さんと、赤いスパンコールのドレスと羽毛の帽子をまとったコロッケさんの2人の姿が写っています。2人は控室で拳を前に出すポーズを取り、笑顔で写真に収まっています。





今回の復帰公演では「#コロッケジョイント」というハッシュタグが使われていることから、物まね芸で有名なコロッケさんとの共演だったことがわかります。





美川さんは、「明後日の長崎も頑張るわよ〜」と次の公演に向けた意気込みも語っています。また、「#勝つ」「#しぶとく」「#歌いつづける」といったハッシュタグからは、復帰への強い決意も感じられます。







投稿には華やかな衣装に身を包んだ美川さんの舞台姿も複数枚掲載されており、深紅と紫のグラデーションの衣装は舞台照明を浴びてきらめいています。







この投稿に、「お元気そうで嬉しいです」「コロッケさんとのお写真いいですね

素敵なツーショット見れて感激 頑張って下さい」「無理なさらずに頑張って下さいね 今日も煌びやかなお衣装よくお似合いです」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】