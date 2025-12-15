¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥ª¡¼¥Ó¥Ã¥¯¤¬²ñ¸«¡¡¥é¥¤¥¹¥Ü¥¦¥ë¤ÇÂÐÀï
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¢¥é¥¤¥¹¥Ü¥¦¥ë¡ÊÍèÇ¯1·î3Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤È¥ª¡¼¥Ó¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤é¤¬15Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢5Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎLBÀÄº¬¾©ÂÀ¼ç¾¤Ï¡Ö²áµî¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò100¡ó¡¢120¡ó½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ó¥Ã¥¯¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÆ±»Î¤Î·è¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½¹Ô¤ÎÊý¼°¤Ç¤Ï½é½Ð¾ì¡£¥Ñ¥¹Ãæ¿´¤Î¹â¤¤¹¶·âÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£DBË·ÇÀ¸¸ã¼ç¾¤Ï¡Ö¶¯ÎÏ¤ÊÁê¼ê¡£½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î°ìÆü¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄ©Àï¼Ô¤Î°Õ¼±¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£