俳優の中村蒼が１５日、ＮＨＫ「午後ＬＩＶＥ ニュースーン」で、自身が出演した大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」最終回での涙の「屁踊り」について、「忘れている人多いと思うけど、僕が実はきっかけ」と笑って振り返った。中村は蔦重（横浜流星）の義理の兄・次郎兵衛を演じた。

「べらぼう」最終回ラスト、息を引き取ったと思われた蔦重を抱きかかえ、吉原関係者や作家たち渾身（こんしん）の「屁踊り」を聞かせる次郎兵衛の姿は視聴者に強い印象を残した。

この「屁踊り」について中村は「忘れている人多いと思うけど、ぼくが実はきっかけ」と訴え「春町先生を囲む時に、場を和ますためにおならをして。そこから屁踊りが生まれたんですけど、そんな大きなムーブメントになるとは」と笑った。

最初の「屁踊り」は６月の第２１話。春町が宴会で激怒している最中に「ぷぅ〜」と次郎兵衛がやってしまい、直後に大田南畝が「俺たちは、屁だ〜！」と叫び、全員で「屁！屁！」と叫びながら踊っていく。

中村は「この撮影の時は緊張して、みんなのセリフが終わるたびに、自分の屁の時間が近づいてきている…って思って」と当時を思い出し「具体的な指示はなくて。どうすればいいかわからないまま、なんとなく口で（おならの音をやっていた）」と振り返った。

本番でも、中村が口でおならの音を出し、後で吹き替えがついたといい、「本番も（口で）やっていた。もう少し高い音」「ぷぅって言ってました」と実際に実演してみせていた。