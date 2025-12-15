紀ノ国屋の「スモールショッパー」にシックな新色が仲間入り12月15日20時から先行発売スタート。

紀ノ国屋は、「紀ノ国屋 スモールショッパー」の新色を、2025年12月15日20時から「紀ノ国屋公式オンラインストア」先行で発売。紀ノ国屋の各店舗では12月17日から販売が始まります。

完売していた人気色も再登場

「スモールショッパー」に、深みのあるシックな色みのディープピンクとディープグリーンが、新たに加わります。

「スモールショッパー」の裏面には、パスタやパン、果物など、紀ノ国屋らしい商品がモチーフのイラストをあしらっています。

くるっとまるめて手のひらサイズに収納できるため、バッグの中でもかさばりません。必要なときにサッと取り出せる手軽さが魅力。日常のお買い物のほか、ちょっとした外出や旅行時のサブバッグとしても活用できます。

また、多くのユーザーの要望に応え、完売していた人気色であるブラウンとランプブラックが再登場します。

素材はナイロン。サイズは、約縦33.5×横31×マチ11cmです。

価格は各990円。

入荷状況によって店舗での販売が遅れる場合があります。また、商品の取り扱い状況は店舗によって異なります。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部