【第3話】 12月15日公開

竹書房は12月15日、氷鷹さやか氏、構成・あさふみ氏、原作・風見ゆうみ氏（ツギクル）によるマンガ「捨てられた第四王女は母国には戻らない」第3話を「竹コミ！」にて公開した。

本作は王家に災厄か幸運をもたらすとされるフラル王国の第四王女・ミーリルが主人公となるマンガ。ミーリルは災厄とされ家族に捨てられるも、隣国のジャルヌ辺境伯家に拾われ、ミリルとして迎え入れられる。

第3話では、ミリルが薬草学に関心を持ち、自身の持つ才能に気づき始める。人の役に立てると思ったのも束の間、翌日開催されたミリルも招待されているパーティーに、フラル王国の第三王女・シエッタが姿を見せて……。なお、現在「竹コミ！」では直前のエピソードなどが無料で公開されている。

（C）氷鷹さやか・あさふみ・風見ゆうみ（ツギクル） / 竹書房