MINA¡ÊTWICE / MISAMO¡Ë¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤òºÌ¤ë¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¤ËÅÐ¾ì

¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡ÊFENDI¡Ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëMINA¡ÊTWICE / MISAMO¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¢£¡ØÉ½»²Æ»¡¡¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó 2025¡ÙÅÀÅô¼°¤ËÅÐ¾ì
Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤Î³¹¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ëÉ½»²Æ»¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡£º£Ç¯¤â¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤¬Ã±ÆÈ¥¹¥Ý¥ó¥µー¥É¤òÌ³¤á¡¢Ý°ÊÂÌÚ¤ò¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ ¥¤¥¨¥íー¤ËÀ÷¤á¾å¤²¡¢³¹¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤Êµ±¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢MINA¤Ï½é¤á¤Æ¡ØÉ½»²Æ»¡¡¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó 2025¡ÙÅÀÅô¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥© ¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ É½»²Æ»Å¹¤òË¬¤ì¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ 2026Ç¯½Õ²Æ ¥×¥ì¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥«¥éー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¢¤é¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ó¥Þ ¥Ð¥²¥Ã¥È¡×¤äµ¨Àá´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Ý¥ó¥Á¥ç¤Ê¤É¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿´Ìö¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¥àー¥Óー¤Î¤Ê¤«¤ÇMINA¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ 2026Ç¯½Õ²Æ ¥×¥ì¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡¢½À¤é¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥É¥ì¥¹¡£¥½¥Õ¥È¤Ê¡Ö¥Æ¥Ç¥£¥¤¥äー¡×¤ò»Ü¤·¤¿°¦¤é¤·¤¤¡Ö¥Ð¥²¥Ã¥È¡×¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£²È¤Î°¦¸¤¤Ç¤¢¤ë¡ÖITO¡×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¡¢¸¤·Á¥Á¥ãー¥à¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ËÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
MINA¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤¬Â£¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤â¤¦¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡¢LINE¡¢X¡¢Facebook¤Ê¤É¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
