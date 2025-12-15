『タイプロ』出身・西山智樹＆前田大輔によるTAGRIGHT、特別番組が3ヵ月連続放送決定

西山智樹と前田大輔によるボーイズグループ・TAGRIGHTの撮り下ろし特別番組が、2026年1月よりMUSIC ON!TV（エムオン!）にて3ヵ月連続で放送されることが決定した。

■新曲MV撮影独占密着、インタビューなどを放送

2025年上半期最も話題となったオーディション番組『timelesz project -AUDITION-』に出演し、圧倒的なパフォーマンス力とビジュアルで注目を集めた西山智樹と前田大輔が、あらたなボーイズグループ「TAGRIGHT」を結成。グループ名に込められた想いのように“自分のTAG（個性）を信じ、自らが選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていく”ため、ふたりの想いと共鳴するメンバーを自ら探した。そして、ついに新メンバーと共にあらたな道へと歩み始める。

エムオン!では、そんな彼らのオリジナル番組を3ヵ月連続でオンエア。新曲MV撮影への独占密着や、メンバー全員のキャラクター、音楽性を掘り下げるインタビューや企画など、TAGRIGHT尽くしの3ヵ月となる。

■番組情報

MUSIC ON!TV『GO ON : TAGRIGHT』

[2026年]

01/31（土）22:00～23:00＜#1＞

■関連リンク

番組詳細

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/12/15/304834/

TAGRIGHT OFFICIAL SITE

https://tagsearch.jp/