韓国の4人組バンドSilica Gelが『THE FIRST TAKE』初登場！代表曲「NO PAIN」を日本のメディア初パフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

韓国の4人組サイケデリックロックバンドSilica GelがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に初登場。

■「NO PAIN」はバンドの知名度を大きく押し上げるきっかけとなった楽曲

今回披露するのは、韓国のSNS世代を中心に火が付き、バンドの知名度を大きく押し上げるきっかけとなった2022年リリースの「NO PAIN」。バンドサウンドとシンセサイザーが融合された、優しくも力強さのある本楽曲を、一発撮りで日本のメディア初パフォーマンス。

Silica Gelが登場する『THE FIRST TAKE』第620回は、12月15日22時にプレミア公開。

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

Silica Gel OFFICIAL X

https://x.com/SILICAGEL_SEOUL

Silica Gel OFFICIAL Instagram

https://instagram.com/silicagel.official

Silica Gel OFFICIAL YouTube