韓国の4人組バンドSilica Gelが『THE FIRST TAKE』初登場！代表曲「NO PAIN」を日本のメディア初パフォーマンス
韓国の4人組サイケデリックロックバンドSilica GelがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に初登場。
■「NO PAIN」はバンドの知名度を大きく押し上げるきっかけとなった楽曲
今回披露するのは、韓国のSNS世代を中心に火が付き、バンドの知名度を大きく押し上げるきっかけとなった2022年リリースの「NO PAIN」。バンドサウンドとシンセサイザーが融合された、優しくも力強さのある本楽曲を、一発撮りで日本のメディア初パフォーマンス。
Silica Gelが登場する『THE FIRST TAKE』第620回は、12月15日22時にプレミア公開。
■関連リンク
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
Silica Gel OFFICIAL X
https://x.com/SILICAGEL_SEOUL
Silica Gel OFFICIAL Instagram
https://instagram.com/silicagel.official
Silica Gel OFFICIAL YouTube