新規設定ファンド一覧 12月第2週（12月8日～12月12日）
12月第2週（12月8日～12月12日）に新規設定されたファンドは以下の通り。
運用開始日
〇12月9日
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）
運用会社：大和アセットマネジメント
ＧＳ Ｐｌｕｓゴールド（為替ヘッジあり）
運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
ＧＳ Ｐｌｕｓゴールド（為替ヘッジなし）
運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
〇12月10日
資本効率化フォーカス・ジャパン
運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント
〇12月12日
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
運用会社：野村アセットマネジメント
明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド２０２５－１２（ツイスト２５１２）
運用会社：明治安田アセットマネジメント
ＤＷＳ ＡＩニューリーダーズ株式ファンド
運用会社：ドイチェ・アセット・マネジメント
ラップ専用・三井住友ＤＳ・米国株式セクター戦略ファンド
運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント
ラップ専用・三井住友ＤＳ・米国株式ファクター戦略ファンド
運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント
ラップ専用・三井住友ＤＳ・グローバル株式（除く米国）戦略ファンド
運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント
