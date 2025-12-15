新規設定ファンド一覧 12月第2週（12月8日～12月12日） 新規設定ファンド一覧 12月第2週（12月8日～12月12日）

12月第2週（12月8日～12月12日）に新規設定されたファンドは以下の通り。



運用開始日

〇12月9日

ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）

運用会社：大和アセットマネジメント



ＧＳ Ｐｌｕｓゴールド（為替ヘッジあり）

運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント



ＧＳ Ｐｌｕｓゴールド（為替ヘッジなし）

運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント



〇12月10日

資本効率化フォーカス・ジャパン

運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント



〇12月12日

野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

運用会社：野村アセットマネジメント



明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド２０２５－１２（ツイスト２５１２）

運用会社：明治安田アセットマネジメント



ＤＷＳ ＡＩニューリーダーズ株式ファンド

運用会社：ドイチェ・アセット・マネジメント



ラップ専用・三井住友ＤＳ・米国株式セクター戦略ファンド

運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント



ラップ専用・三井住友ＤＳ・米国株式ファクター戦略ファンド

運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント



ラップ専用・三井住友ＤＳ・グローバル株式（除く米国）戦略ファンド

運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント



