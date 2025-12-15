「日経225ミニ」手口情報（15日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限1万1817枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月15日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1817枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11817( 11817)
SBI証券 11278( 6676)
ソシエテジェネラル証券 4368( 4368)
楽天証券 5233( 2049)
松井証券 954( 954)
三菱UFJeスマート 586( 424)
マネックス証券 276( 276)
日産証券 117( 117)
JPモルガン証券 111( 111)
フィリップ証券 97( 97)
インタラクティブ証券 87( 87)
ドイツ証券 58( 58)
バークレイズ証券 58( 58)
BNPパリバ証券 25( 25)
岩井コスモ証券 11( 11)
ゴールドマン証券 6( 6)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
SBI証券 786( 642)
ABNクリアリン証券 586( 586)
ソシエテジェネラル証券 263( 263)
楽天証券 134( 58)
三菱UFJeスマート 55( 45)
マネックス証券 39( 39)
日産証券 38( 38)
JPモルガン証券 21( 21)
松井証券 14( 14)
フィリップ証券 6( 6)
ドイツ証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 212661( 212661)
ソシエテジェネラル証券 88734( 88734)
SBI証券 83275( 36007)
楽天証券 54265( 26991)
松井証券 23999( 23999)
バークレイズ証券 19616( 19616)
サスケハナ・ホンコン 13072( 13072)
日産証券 10020( 10020)
JPモルガン証券 5980( 5980)
三菱UFJeスマート 11509( 5807)
マネックス証券 5703( 5703)
モルガンMUFG証券 4457( 4441)
みずほ証券 3007( 3007)
ビーオブエー証券 2608( 2608)
ゴールドマン証券 1481( 1481)
野村証券 1185( 1185)
フィリップ証券 1014( 1014)
BNPパリバ証券 742( 742)
インタラクティブ証券 604( 604)
ドイツ証券 550( 550)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース