「日経225ミニ」手口情報（15日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限1万4671枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月15日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4671枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14671( 14671)
ソシエテジェネラル証券 7399( 7399)
SBI証券 6061( 2641)
楽天証券 4284( 1856)
松井証券 1033( 1033)
マネックス証券 393( 393)
三菱UFJeスマート 498( 364)
インタラクティブ証券 325( 325)
フィリップ証券 146( 146)
JPモルガン証券 63( 63)
日産証券 56( 56)
ドイツ証券 38( 38)
バークレイズ証券 36( 36)
立花証券 12( 12)
共和証券 8( 8)
野村証券 8( 8)
ゴールドマン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
豊証券 2( 2)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 284( 284)
ソシエテジェネラル証券 142( 142)
マネックス証券 93( 93)
SBI証券 131( 91)
フィリップ証券 83( 83)
日産証券 39( 39)
松井証券 33( 33)
三菱UFJeスマート 35( 25)
楽天証券 53( 23)
JPモルガン証券 13( 13)
インタラクティブ証券 3( 3)
光世証券 1( 1)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 189586( 189586)
ソシエテジェネラル証券 106805( 106805)
SBI証券 64576( 33794)
サスケハナ・ホンコン 29395( 29395)
松井証券 26317( 26317)
バークレイズ証券 23052( 23052)
楽天証券 35921( 18371)
日産証券 10684( 10684)
JPモルガン証券 8711( 8711)
三菱UFJeスマート 12089( 6847)
モルガンMUFG証券 7274( 6462)
ビーオブエー証券 6225( 6225)
マネックス証券 4450( 4450)
BNPパリバ証券 3235( 3235)
ゴールドマン証券 3199( 3163)
みずほ証券 2287( 2282)
野村証券 2286( 2128)
広田証券 1706( 1706)
フィリップ証券 1585( 1585)
UBS証券 1564( 1564)
東海東京証券 5( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
