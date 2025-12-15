「日経225先物」手口情報（15日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万5280枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月15日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5280枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15280( 13763)
ソシエテジェネラル証券 7417( 7306)
サスケハナ・ホンコン 3026( 3026)
JPモルガン証券 2423( 1949)
バークレイズ証券 1618( 1591)
UBS証券 1347( 1079)
モルガンMUFG証券 2452( 1076)
みずほ証券 2368( 1025)
野村証券 2616( 942)
日産証券 936( 936)
ゴールドマン証券 2343( 851)
SBI証券 2092( 833)
松井証券 683( 683)
三菱UFJeスマート 622( 534)
BNPパリバ証券 1424( 488)
ビーオブエー証券 607( 481)
三菱UFJ証券 480( 480)
楽天証券 741( 433)
大和証券 459( 418)
SMBC日興証券 286( 276)
シティグループ証券 660( 0)
立花証券 200( 0)
ドイツ証券 46( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 43( 43)
ABNクリアリン証券 16( 16)
楽天証券 14( 8)
バークレイズ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
SBI証券 7( 3)
松井証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース