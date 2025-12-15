イコラブ大場花菜の4コマ連載！誕生日ケーキの細かすぎるクオリティに愛を感じた話／はなコミ！第65回【作者に聞く】
指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE(イコールラブ)に所属し、特技のイラストを活かしてグッズ制作にも関わっている芸術家肌なメンバー、大場花菜さんが描く4コマエッセイ「はなコミ！〜となりにアイドル〜」。今回は誕生日ケーキの細かすぎるクオリティに愛を感じた話をお届け！
■誕生日ケーキに人型の砂糖菓子が…
11月が誕生日の樹愛羅と杏奈！！誕生日付近の日にちょうど北海道のツアー中だったのですが、本番が始まる前にスタッフさんが楽屋にケーキを用意して持ってきてくださいました！！
なんとケーキの上には樹愛羅と杏奈のリアルな砂糖菓子が！！！！！
「とくべチュ、して」のアー写の2人がドン！！とケーキの上にのっていたのです！とても細かい砂糖菓子のクオリティに、メンバーみんなで大爆笑してしまいました！！(笑)
前髪が一本ずつ作られていたり、ポーズをしていたり、衣装のクオリティの高さだったり、2人の表情だったり…こんなにすごいケーキは初めてだったので、すごく愛を感じました♡
■味噌ラーメンがケータリング？
ツアーのケータリングがとても豪華で！中でも北海道はものすごかったんです！！いくら丼が出たり、コーンスープや北海道のお米など、美味しいものがたくさんで！！
2日目にはなんと！！！味噌ラーメンがケータリングで出たのです！！！！
杏奈が「ケータリングに味噌ラーメンがあるらしいよ！！」と教えてくれて、朝一番にみんなでケータリングルームへ向かったのですが、まだ味噌ラーメンはありませんでした。あるのは味噌ラーメンのスープを入れる大きなお鍋だけ…。
30分後くらいにスタッフさんが楽屋まで「味噌ラーメンの準備が出来ました！」と声を掛けに来てくださいました！！！私は一目散にケータリングルームへ！！麺にスープをかけて美味しくいただきました♩北海道グルメは本当に美味しくて最高です！
