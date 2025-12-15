『タイプロ』話題の西山智樹＆前田大輔の新グループ「TAGRIGHT」、来年1月からオリジナル番組決定
オーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐（通称：タイプロ）』で候補生として話題を集めた西山智樹と前田大輔が、新たなボーイズグループ「TAGRIGHT」を結成。MUSIC ON！ TV（エムオン！）では、オリジナル番組を来年1月から3ヶ月連続でオンエアする。
【写真】真剣な表情を見せる候補生たち
同番組初回は、来年1月31日午後10時から午後11時までの放送となる。新曲ミュージックビデオ撮影への独占密着や、メンバー全員のキャラクター、音楽性を掘り下げるインタビューや企画など「TAGRIGHT」尽くしの3ヶ月となる。
西山は、大学卒業後レコード会社に就職するも、昔から憧れたアーティストへの夢が諦めきれず、仕事をしながらオーディションに参加し続けた経歴の持ち主。前田は、韓国の大手事務所に練習生として所属するも解雇され、その後、ダンスや歌の練習を続ける傍ら、テレビ番組のADやカラオケ店でのアルバイトをしながら夢を追い続けた。
そんな2人がtimeleszの新メンバーを決めるオーディション企画『タイプロ』で出会い、惜しくも同じ5次審査で落選するも、「自分たちのグループを作り、デビューしたい」という夢に向かって立ち上がった。約半年にわたって、50人以上とコンタクトを取った結果、5人の候補者（今井魁里、岸波志音、ジェイ、若松世真、小林大悟）が決まった。
新メンバーを探すドキュメンタリー『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』は、日本テレビ系『シューイチ』（毎週日曜 前7：30〜前10：25）内で放送中。最終的な新メンバーは、12月末の放送で発表される。
