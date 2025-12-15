『ズートピア2』のHappyくじ登場 ニック＆ジュディの着用アイテムやパウバートのラバーマスコットキーホルダーが当たる
サニーサイドアップが手掛けるHappyくじから、11月26日世界一斉公開で2025年公開映画の世界最高オープニング興行収入を記録し、現在日本でも公開中の『ズートピア2』が登場する。19日より、セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売予定。
【写真】ニックが被っていたバケットハットが人間サイズに！
今回の注目アイテムは、A賞『ズートピア2』ポスターフィギュア。ティザーポスターを再現したニック＆ジュディ、新キャラクターのゲイリーのフィギュアとなっている。最後のくじを引くと手に入れられるLast賞には、劇中のシーンを再現した「タキシード『ニック』 フィギュア」を用意。どちらも20センチ超えのBIGサイズで迫力満点となっている。
B賞〜D賞には、ニック＆ジュディが劇中で着用しているアロハシャツやキャップといったファッションアイテムがラインアップ。実際に着用しても、部屋に飾っても、ニックとジュディを身近に感じられる。また、お馴染みのニック、ジュディに加え、今作の注目キャラクター・パウバートを立体化したF賞のラバーマスコットキーホルダーや、フォトプロップスにもなるE賞のアクリルスタンドプロップスなど、ファン心をくすぐるアイテムも多数登場する。
■商品一覧
A賞：『ズートピア2』ポスターフィギュア（全1種）
B賞：アロハシャツ（全1種）
C賞：バケットハット（全1種）
D賞：キャップ（全1種）
E賞：トートバック（全2種）
F賞：ラバーマスコットキーホルダー（全4種）
G賞：アクリルスタンドプロップス（全6種）
H賞：マルチケース（全7種）
I賞：缶ミラー（全5種）
J賞：ジッパーバッグセット（全6種）
K賞：ステッカーセット（全8種）
Last賞：タキシード『ニック』フィギュア
（C）Disney
