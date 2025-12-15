Ý¯ºä46¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¡¡¡ØÌëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡ÙÂè2´üOP¤Ë·èÄê¡ÖÌ´¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Ý¯ºä46¤¬¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÌëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡ÙÂè2´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÌëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡Ù¤Ï2024Ç¯4·î¡Á10·î¤ÇÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¡¢Âè2´ü¤ÎÊüÁ÷¤â·èÄê¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¿·¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¼çÂê²Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ý¯ºä46¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏŽ¢What's ¡ÈKAZOKU¡É?Ž£¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÆ±¤¸¡Èºù¡É¤¬ÉÕ¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢Ý¯ºä46¤Î³Ú¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡ØÌëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡Ù¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò·Ò¤²¤ë²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢2019Ç¯8·î¤è¤ê¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¶ËÅÙ¤Ë¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¹â¹»À¸¡¦Ä«ÌîÂÀÍÛ¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬Í£°ìÏÃ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÎÌëºùÏ»Èþ¡£¤À¤¬Ï»Èþ¤Ï¡¢¼Â¤ÏºÇ¶¯¥¹¥Ñ¥¤°ì²È¤ÎÌ¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢Ï»Èþ¤È·ëº§¤·¡¢¥¹¥Ñ¥¤²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂÀÍÛ¡£Ç»¸ü¤Ê·»Ëå¤È¶¦¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿ÂÀÍÛ¤ò¿ô¡¹¤Îº¤Æñ¤È´õË¾¤¬½±¤¦¡ÄÄµÊó²ÈÂ²¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡ÙÂè2´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Ì´¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¡£
Ž¢What's ¡ÈKAZOKU¡É?Ž£¤Ï¡¢¡È²ÈÂ²¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢å«¤ä²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¡Èºù¡É¤¬ÉÕ¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢Ý¯ºä46¤Î³Ú¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡ØÌëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡Ù¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò·Ò¤²¤ë²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
