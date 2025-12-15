舞台『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』沙代など全12人のキャラビジュアル解禁 完成度すげぇ…演者は鈴木拡樹・村井良大・岡本姫奈ら
舞台『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』全12人のキャラクタービジュアルが解禁された。また、ライブ配信・ライブビューイングが決定した。
【写真】顔そっくり！水木や沙代さん…舞台『鬼太郎誕生』ソロビジュアル12枚
ライブ配信はU-NEXT で実施され、初日1月9日19時公演と東京千穐楽 1月25日17時公演、佐賀で行われる大千穐楽2月8日13時公演の全3公演をライブ配信する。
さらに、2月8日13時公演では全国映画館でのライブビューイングも開催。大千穐楽公演の模様を全国の映画館で同時生中継する。
公開された全12人のキャラクタービジュアルでは、鬼太郎の父（鈴木拡樹）、水木（村井良大）をはじめ、本作に登場するキャラクターたちを写したビジュアルで、細部までこだわっている。
同作は、漫画家・水木しげるさんの生誕100周年記念作品として2023年に劇場公開された映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』を舞台化したもの。映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』は、“鬼太郎の誕生”の秘密について、かつての目玉おやじと水木との出会い、そして二人が立ち向かう運命を描いている。第47回日本アカデミー賞「優秀アニメーション作品賞」を受賞し、応援上映のほか、展示イベントやシネマ・コンサートも話題となった。
■舞台「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」
脚本：毛利亘宏
演出：中屋敷法仁
音楽：川井憲次
鬼太郎の父：鈴木拡樹
水木：村井良大
龍賀沙代：岡本姫奈（乃木坂46）
長田時弥：橋本偉成
龍賀時磨：コッセこういち
龍賀孝三：加藤啓
龍賀乙米：沢海陽子
龍賀克典：三上市朗
龍賀丙江：しゅはまはるみ
長田庚子：岡内美喜子
長田幻治：良知真次
ねずみ：中田翔真
■会場・日程
2026年1月9日〜1月25日 東京：サンシャイン劇場
2026年1月29日〜2月2日 大阪：梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ
2026年2月7日・2月8日 佐賀 ：鳥栖市民文化会館 大ホール
