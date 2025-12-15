新日本プロレスは15日、都内で「ワールド・タッグ・リーグ2025」の一夜明け会見を行った。

優勝した大岩陵平、ザック・セイバーJr.は会見に登場。14日の熊本大会では辻陽太、ゲイブ・キッド組を32分を超える熱戦で破り初優勝を飾った。

優勝トロフィーを前にザックは「12月のワールド・タッグ・リーグは1年を締めくくる大切な大会で優勝できた結果を喜んでいる。俺自身もそうだが、パートナーの大岩が初めて新日本のトーナメントで優勝して初のタイトルを獲って喜びを分かち合えたことがうれしい」と喜びのコメント。ただ、1・4東京ドーム大会でIWGPタッグ選手権に挑戦することは「挑戦することはうれしく思うが、1・4に挑戦する場はふさわしくないと思っていたので1・5に挑戦できるのはうれしく思っている。中途半端な順番のカードで1・4に出るより1・5、棚橋が去った次の新日本の新しい世代がつくっていく象徴として大岩がメインでIWGPタッグに挑戦できるのがとてもうれしく思う」と1・5大田区大会での挑戦に納得顔で話した。大岩は「約1年3カ月前に凱旋して、自分的にはくすぶっていた。なんとかやってきたことの証明がこのトロフィーともにできたのじゃないかと思う。きのうトロフィーをゲットしたんですけど、まだ信じられないような気持ちもあって凄いうれしいんですけど、これがゴールじゃないんで、しっかり獲って自分たち存在価値を、棚橋さんのいなくなった後の新日本中心にいけるように頑張っていきたい」と笑みがこぼれた。

1・5の舞台での挑戦に大岩は「メインだったらと僕も納得できるが、棚橋さんのいなくなった後の新日本でまず最初の興行でメイン締める大事な意味がある。ベルト獲って大会を締めて、棚橋さんがいなくなっても大丈夫だというのを証明したい」と前向き。

ザックは大岩の成長ぶりには「大岩の成長を強く感じている。去年は2カ月ぐらいワールド・タッグ前にノアから戻って来て、あまり自分たちの技術を高めていく時間がないにも関わらず、6点獲ることができて、その時点でかなりいいチームになると直感で感じていたが、さらに仲を深めてきて、スタイルの共通点とか違うところでも相手に合わせて戦ってきたところ、1年を通じてかなり深く技術を磨き上げられて、この結果につながっている」とパートナーを称えた。

IWGPタッグ王者チームのOSKAR、Yuto−Ice組への挑戦にはザックは「今の新日本に新しい風を吹かせている。その実力を認めている。ワールド・タッグでは1度巻けているが、その後修正しトーナメントを勝ち進むことができた。再戦したら王者チームは俺たちの変化した姿に驚くだろ」と話し、大岩も「タッグリーグの公式戦は挑発に乗ってあっちの土俵で戦ったの敗因。プロのレスリングを見せたい。1・5で挑戦するのですが社長がいなくなって新しいファンもどんどん見つけていかなきゃいけないなかで、ああいう下品な王者がベルト持ってたら、小さい子や中高生に悪い影響を与えると思うので、自分とザックで獲ってしっかりしたチャンピオン像をタッグチームとして新日本の中心にいきたい」と対抗心を燃やす。さらに大岩は「あいつらは口だけの王者だ」とバッサリと切り捨てた。