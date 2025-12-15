サンドウィッチマン『ミュージックソン』豪華ゲスト解禁【タイムスケジュールあり】
クリスマス・イブの12月24日正午から翌25日クリスマスの正午まで行われる、ニッポン放送『ラジオ・チャリティ・ミュージックソン』では、第51回のメインパーソナリティーをサンドウィッチマンが務める。15日、豪華ゲストとタイムスケジュールが解禁となった。
【写真】白杖体験を行うサンドウィッチマン
歴代ミュージックソンパーソナリティーの萩本欽一、内村光良、ゆず、Kis-My-Ft2、内田有紀、出川哲朗、榊原郁恵、和田アキ子がスタジオ生出演するほか、サンドウィッチマンの地元・宮城出身の中村雅俊、鈴木京香、パンサー・尾形貴弘、狩野英孝も応援に駆けつける。
また、糖尿病を患い、目がほとんど見えていないことを公表したモノマネ芸人のコージー冨田、パラリンピック水泳の金メダリストで日本人として初のパラリンピック殿堂入りを果たした河合純一スポーツ庁長官にも話を聞いていく。さらに24日夜には、サンドウィッチマンのニッポン放送のレギュラー番組『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』内で人気があった企画「サンドクリニック」に出演経験のある、石塚英彦、メイプル超合金・安藤なつ、ぼる塾・田辺智加を迎えてクリスマスパーティーを実施。
深夜1時から3時までは『漫才サミットのオールナイトニッポン〜ラジオ・チャリティ・ミュージックソンSP〜』として、サンドウィッチマン、中川家、ナイツの3組で届ける。深夜3時から5時まではサンドウィッチマンの所属事務所であるグレープカンパニーの芸人が集合。『オールナイトニッポン0(ZERO)〜グレープカンパニー芸人大集合！ラジオ・チャリティ・ミュージックソンSP〜』を放送予定だ。
アシスタントは、東島衣里アナウンサー、先日、乃木坂46、そしてオールナイトニッポンのパーソナリティーを卒業したばかりの久保史緒里、さらに上柳昌彦アナウンサーが担当する。また、一部の時間帯を除いてニッポン放送地下2階のイマジンスタジオを公開予定で、放送の様子をガラス越しに無料で見学できる。
今回は、これまで50回の歴史の中で積み重ねてきた精神をしっかり引継ぎながら、さらにその先の「次なる一歩」を踏み出していく51回となることから、「次なる一歩」というテーマでお送りする。リスナーからも「新たな一歩、次にやること、やりたいこと」をメールで募集する。サンドウィッチマンは筑波大学附属視覚特別支援学校への取材や白杖体験など特別番組に向けた準備をしており、その際のエピソードも番組の中で伝えていく予定となっている。
■タイムスケジュール（主な予定）
【アシスタント】東島衣里（24日（水）12時〜21時、 25日（木）8時〜21時）、久保史緒里（24日（水）21時〜25時）、上柳昌彦（25日（木）5時〜8時）
【24日（水）12時台〜13時台】ゲスト：萩本欽一
【24日（水）14時台】ゲスト：内村光良
【24日（水）15時台】ゲスト：中村雅俊
【24日（水）15時台〜16時台】ゲスト：ゆず
【24日（水）16時台〜17時台】ゲスト：Kis-My-Ft2（宮田俊哉、玉森裕太、二階堂高嗣）
【24日（水）19時台】ゲスト：鈴木京香
【24日（水）20時台】ゲスト：内田有紀
【24日（水）21時台】ゲスト：パンサー・尾形貴弘、狩野英孝
【24日（水）22時台】ゲスト：コージー冨田
【24日（水）23時台】ゲスト：出川哲朗
【24日（水）23時台〜24時台】ゲスト：石塚英彦、メイプル超合金・安藤なつ、ぼる塾・田辺智加
【24日（水）25時〜27時】『漫才サミットのオールナイトニッポン〜ラジオ・チャリティ・ミュージックソンSP〜』
パーソナリティー：サンドウィッチマン、中川家、ナイツ
【24日（水）27時〜29時】『オールナイトニッポン0(ZERO)
〜グレープカンパニー芸人大集合！ラジオ・チャリティ・ミュージックソンSP〜』
【25日（木） 7時台】ゲスト：河合純一（パラリンピック水泳金メダリスト / スポーツ庁長官）
【25日（木） 8時台】ゲスト：榊原郁恵
【25日（木）9時台〜10時台】ゲスト：和田アキ子
■スタジオ公開について
公開予定時間：12月24日（水）12時〜18時、19時〜22時※18時〜19時は非公開
12月25日（木）7時〜9時30分
有楽町ニッポン放送本社地下2階のイマジンスタジオで行われる放送の様子を、ガラス越しにご覧いただけます。上記以外の時間帯は公開はしておりませんのでご注意ください。
観覧できる時間は、混雑状況によって変わります。ご希望の時間に観覧できない場合もございます。状況によっては歩きながらの観覧になる場合もありますので、予めご了承ください。公開時間前にニッポン放送周辺にお並びいただくことはご遠慮ください。
当日は、ニッポン放送や取材メディアによる写真や動画撮影、テレビ中継が行われる可能性がございます。観覧のお客さまが映り込む場合がございます。撮影された写真や映像はテレビ、新聞、WEB・SNSなどで放送・掲載される場合がございますので、予めご了承ください。
公開時間は変更になる場合もございます。最新の情報など詳しくは「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」の公式ホームページでご確認ください。
なお、特別番組の生放送中は１階正面玄関「愛の泉」で募金を受け付けております。
