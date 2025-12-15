“ミニグラの超新星”池本しおり、2年ぶり写真集決定 これまでにないセクシーさに大胆挑戦「かなり攻めた」【独占カットあり】
アイドルグループ・テラテラの池本しおり（23）が、来年3月26日に2年ぶりとなるセカンド写真集（タイトル未定／ワン・パブリッシング）を発売することが決定した。
【写真】大胆過ぎる…！今までにない攻めたカットに挑戦した池本しおり
ミニマムとグラマラスを掛け合わせた“ミニグラの超新星”というキャッチコピーでグラビア界でも知られる池本が写真集撮影で訪れたのは、タイのリゾート地パタヤ。ビキニやランジェリーはもちろん、これまでのグラビアでは見せてこなかったセクシーさにも大胆挑戦。デビューから約5年、少し大人へと成長した姿など見どころ満載の内容となっている。
■池本しおり コメント
約2年ぶりとなる2冊目の写真集を、タイのパタヤで撮影していただきました。タイを訪れるのは初めてですが、タイ料理が大好きなのでパッタイやガパオなどタイを感じられるご飯がいっぱい食べられてうれしかったです。実は撮影が決まって筋トレや食事制限も頑張っていたんですけど、撮影2週間前ぐらいに急に何かがプチって切れてしまい…ちょっと戻したというか(笑)、ふっくらとした方が可愛いのかな、頑張りすぎないのが自分らしいのかなと思って、等身大の自分のままで撮影しました(笑)。見どころはタイを感じさせる風景だったり、ファースト写真集よりかなり攻めたポーズをたくさんして、大人っぽい衣装も多かったところだと思います。特に初日に撮影した、背中からお尻にかけて透け透けの見たこともないような黒い水着は印象的で、これはホテルの敷地内で撮影したんですけど、他のお客さんに見られないようにすごく緊張しました(笑)。あと夜のプールでも撮影したんですけど、タイは暑いイメージがあったのに過ごしやすく涼しい気候だったので、夜になるとけっこう寒くて水の中でひたすら耐えてました(笑)。でも写真はとってもいい感じだったので、忘れられない撮影になりました(笑)。12月15日で23歳になったんですけど、23歳らしい、ちょっと大人な池本しおりがたくさん詰まっている一冊になると思うので、発売まで楽しみに待っていてください！
京都出身の池本は、2020年4月に『週刊ヤングジャンプ』主催の「制コレ'20」のファイナリストとしてグラビア活動を開始。グランプリ受賞はならなかったが、同年8月発売『週刊プレイボーイ』で単独グラビアデビュー。ミニマムとグラマラスを掛け合わせた“ミニグラの超新星”というキャッチコピーで話題となる。21年1月からはアイドルグループ「テラス×テラス」としての活動も開始。25年にはグループ名を心機一転「テラテラ」に改名し、グラビアアイドルとグループアイドルのハイブリッドとして活動している。
