俳優の菅田将暉（32）が13日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）にゲスト出演。主要キャストを務める同局100周年特別ドラマ「火星の女王」で共演した俳優について語った。

番組では、滝藤賢一がVTRで登場。菅田について「若くして色んな修羅場もくぐってきただろうし、それが今32歳になって顔に出ているというか。落ち着きがあって穏やかで凄く魅力的。パンクなところもあると思うんだけど、そういうのをグッと内に秘めていて。何かのスイッチでパッと出てくる、そういう狂気みたいなものも奥底に秘めている」と絶賛した。

これを受け菅田は「パンクな方に、パンクなものを秘めてるって言われて、うれしかったですね」。滝藤の印象について「現場で、エンジンの音が聞こえるような、グワーッて何か高ぶってるのを凄い感じるんですよ」と説明。「で、大体監督に“もっと抑えてください”って怒られるんです」とぶっちゃけながら「それがかっこいいし、僕は凄い先輩として素敵だなって思いますね」と語った。

続けて「もちろんコントロールはされてるんですよ。でもその中でもドライブしていく、台本にはない予定にはなかったものを凄く大事にされてる。先輩として凄く魅力的」と力説した。