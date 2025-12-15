サテライト設立30周年イベント『SATEFES』 朗読劇の出演者に『マクロスF』中島愛・『創聖のアクエリオン』寺島拓篤
アニメーション制作会社・株式会社サテライトの設立30周年を記念したイベント「SATELIGHT 30th Anniversary SATEFES！」が、2026年2月11日に昼・夜２回公演で開催され、出演キャスト情報第１弾が解禁された。
【画像】意外な人も出るぞ！『SATEFES』出演アーティスト
サテライト30年の歴史を凝縮したこのスペシャルイベントは、まさに”ここでしか見られない”夢のステージ！サテライトが生み出してきた「マクロス」シリーズ＆「アクエリオン」シリーズの出演声優と、名作アニメを彩る主題歌アーティスト、そして河森正治をはじめとした、サテライト作品に携わったクリエイターたちの情熱が新たな形で結集する。
サテライトを代表するアニメ「マクロス」シリーズと「アクエリオン」シリーズの新作書き下ろし朗読劇に出演する、声優キャスト情報・第１弾が解禁。イベントは「マクロス」シリーズ＆「アクエリオン」シリーズの出演声優による新作朗読劇パートと、サテライト制作アニメの名曲を披露するライブパートで構成するイベントで、朗読劇パートに出演する声優キャスト情報・第1弾が解禁となった。
「マクロスF」からはヒロイン、ランカ・リー役の中島愛、「創聖のアクエリオン」からは主人公・アポロ役の寺島拓篤が出演。ランカとアポロがいったいどういう形で出会うのか？「マクロス」と「アクエリオン」のキャラクターたちが時空を超え、河森正治監修による新作ストーリーを繰り広げる夢のステージに集う姿が見どころとなる。
また、イベントで披露させる楽曲セットリストについても今後も続々と発表されていく。
■イベント概要
「SATELIGHT 30th Anniversary SATEFES！」
開催日：2026年2月11日（水・祝）※２回公演
昼公演：開場13:00／開演14:00 夜公演：開場18:00／開演19:00
会場：TACHIKAWA STAGE GARDEN（立川ステージガーデン）
出演者
声優キャスト
「マクロスF」 中島愛(ランカ・リー 役)
「創聖のアクエリオン」寺島拓篤(アポロ 役)
And more…
アーティスト
AKINO from bless4、angela、鈴木このみ、高垣彩陽（昼公演のみ）、田所あずさ（夜公演のみ）、茅原実里、福山芳樹
アニバーサリースペシャルゲスト
初音ミク
オープニングアクト
安達勇人
