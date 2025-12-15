¾®ÀîºÌ²Â¥¢¥Ê¡Ö¤¤¤¤¸åÇÚ¤Ç¤·¤¿¤è¡×¡¡Æ±¤¸ÀÄ³ØÂç¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¡¡¤Ç¤â¸òÎ®¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤·
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®ÀîºÌ²Â¡Ê40¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢Âç³Ø»þÂå¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤È¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÅÄÃæÍµÆó¤¬¡Ö85Ç¯À¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¹¾Æ£°¦¤Á¤ã¤ó¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤È°ì½ï¤°¤é¤¤¤ËÀÄ³ØÄÌ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾®Àî¥¢¥Ê¡£ÂÀÅÄ¸÷¤Ï¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤È¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤½¤¦¤À¤Ê¡Á¡×¤È¾¡¼ê¤Ê°õ¾Ý¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¤¸åÇÚ¤Ç¤·¤¿¤è¡£Æ±¤¸¥µ¡¼¥¯¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç°ì½ï¤Ç¡×¤È´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£ÅÄÃæ¤¬¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤«¤é¾®Àî¤µ¤ó¤ÎÏÃ¡¢1²ó¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÈá¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¥µ¡¼¥¯¥ë½êÂ°¤À¤Ã¤¿¤¬¸òÎ®¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆ±¤¸¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡©¡×¤È²ø¤·¤àÂÀÅÄ¤Ë¡¢¡ÖÆ±¤¸¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤Ç¤âÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·ë¹½¤¤Ã¤Á¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö²¿¤«±ü»õ¤Ë¤â¤Î¤¬¶´¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¾®Àî¥¢¥Ê¤Î¸µ¤Ø¤ÏÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤«¤é¤¤Ã¤Á¤êÇ¯²ì¾õ¤¬ÆÏ¤¯¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï¥Þ¥á¤À¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÂÀÅÄ¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤½¤¦¡¢¥Þ¥á¤Ê¤Î¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¤«Ç¯²ì¾õ¤È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¤·¤«¤â»ú¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¿´¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É»ú¤Ï¤¦¤Þ¤¤¡×¤È°õ¾Ý¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£