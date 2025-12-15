新春恒例の箱根駅伝本番まで、３週間を切った。

１０日には各チーム１６人のメンバーがエントリー。全３３６選手の自己記録を分析すると、４区間で新記録が生まれた前回を上回る、史上最高レベルの精鋭がそろったことが明らかになった。（編集委員 近藤雄二）

２８分台は必須の時代に

選手の力を測る指標となる、１万メートルの自己記録を見ると、２７、２８分台の選手は、前回を６人上回る史上最多の１８２人。過半数となる約５４％にのぼり、１０年ほど前にはエース格とされた２８分台は、中堅選手にも必須の時代になった。

現代のエースを象徴する２７分台は、前回からプラス５人の２５人。全体１位は東京国際大のリチャード・エティーリ（３年）で２７分６秒８８だった。日本人トップの４位は、２年ぶりに箱根路に返り咲いた東農大の前田和摩（３年）で２７分２１秒５２。日本歴代７位の日本人学生トップランナーが、予想される２区で、いかなる真価を発揮してくれるか。

上位１０人平均、中央大が史上初の２７分台

各チーム上位１０人の平均では、中大が史上初の２７分台に突入する、２７分５５秒９８という歴史的ハイレベルに達した。２年連続でトップを守り、前回から約２０秒も平均タイムを押し上げた。

前回７区７位の岡田開成（２年）が急成長し、２７分３７秒０６の中大記録で全体８位。同１０区４位の藤田大智（３年）も２７分４０秒５０で同１０位と、２人が１０傑に入った。さらに吉居駿恭（しゅんすけ）、溜池一太の両４年生エースを含め、最多の６人が２７分台という圧巻の布陣。藤原正和監督も「ようやく優勝を狙うチームになった。速いだけのチームだったのが強さを持ち始めたことが、今のチームの勢い」と、３０年ぶりの優勝へ向け、確かな自信をのぞかせる。

２番手に青山学院大

１０人平均の２位は、３連覇を狙う青学大。中大をピタリと追走するように、前回から約１９秒短縮する２８分１秒０８で２７分台に迫り、タイム的には、中大との突出した「２強」を形成した。

エース黒田朝日（４年）が２７分３７秒６２で全体９位に食い込み、折田壮太ら２年生３人が２７分台に突入するなど、前回初めて出した２７分台ランナーを、２人プラスの５人まで増やした。

今季は前回優勝メンバーから６人が抜け、出雲駅伝７位、全日本大学駅伝３位。箱根３連覇に暗雲が漂っていたが、１１月のトラックで自信を取り戻した。原晋監督も「優勝できる組織になってきた。必ず大手町に一番星で帰ってくる」と、自信たっぷりに宣言する。

国学院大は野中恒亨が急成長

１０人平均の３位は、出雲で２連覇を果たした国学院大の２８分２３秒５４。２７、２８分台は前回から２人増やして１２人とし、戦力の充実を数字でも証明した。

今季の課題は、３年連続２区を務めた平林清澄（ロジスティード）の後継者育成だったが、前回１区６位の野中恒亨（ひろみち）（３年）が大躍進。１万メートルで国学院大記録となる２７分３６秒６４をマークし、今大会１０傑でも日本人３番手の７位に入った。

エース育成、底上げも果たし、ハーフマラソンでは１時間０分、１分台が計９人と他校を圧倒。前田康弘監督も「箱根１点だけを見てチームを作ってきた。全身全霊をかけて準備していきたい」と、悲願の初優勝へ気合十分だ。

駒沢大は上昇、早稲田大が最下位

前回、１０人平均で最下位の２１位だった駒大は２８分３５秒００で６位。２７分２８秒５０で全体５位の佐藤圭汰（４年）を筆頭に、２７、２８分台は前回から３人増の９人と、数字でも底上げを示した。

その前回は、復路優勝を果たして総合２位。藤田敦史監督は「トラックが速いからといって、箱根駅伝で勝てるわけではないのが面白いところ。優勝タイムは、前回程度は目指さないと置いていかれる」と、青学大が出した大会新記録の１０時間４１分１９秒を見据えた。

一方、今回最下位に沈んだのが前回箱根で４位の早大。秋に積極的にトラックを走らず、伸び悩んだ。駒大の好例に倣い、下克上を果たしたいところだ。

日大がダークホースか

また、予選会校では日大が大健闘。シャドラック・キップケメイ（３年）が２７分２０秒０５で全体２位に入り、橋本櫂知（２年）の２８分３５秒３２など、２７、２８分台は前回プラス４人の１５人で、トップ中大と並んだ。

１０人平均も２８分３３秒２９で５位。新雅弘監督は「シード権争いができればいい」と控えめだが、タイムから言えば、上位を脅かすダークホース的存在になってもおかしくない。