WTTファイナルズ香港決勝

卓球のWTTファイナルズ香港は14日、同地で行われ、男子シングルス決勝で世界ランク5位の張本智和（トヨタ自動車）は、同4位のトルルス・モーレゴード（スウェーデン）を4-2で撃破し、大会初優勝を飾った。試合直後、カメラに向かって決めた“6ポーズ”の意味が明らかになり、ファンからは納得の声が広がった。

歓喜の瞬間、思わず頭を抱えた張本。手の指を順番に立てるパフォーマンスを見せた直後、カメラに向かって左手のひらに、反対の指1本をかざし「6」を作った。その後、岸川聖也監督と抱擁。2人が並んだ際にも“6ポーズ”を見せた。

WTT（国際卓球連盟）日本語版公式Xが実際の映像を公開。さらに、このパフォーマンスについて「ベンチの岸川監督とも喜びを分かち合う張本。2人がアピールする『6』の意味は、、、奇しくも6歳の誕生日を迎えた岸川監督の愛息を祝うパフォーマンスだった」と明かした。

X上のファンからは反響が寄せられ、「6のパフォーマンスは岸川監督の息子へのパフォーマンスだったのね」「岸川監督のお子様のお誕生日だったんだ」「わ、そうだったんだぁ 何が6なんだっけ？って思ったわ」といった納得の声の他、中継映像で度々映っていた両者の関係性に関して「岸川聖也監督との信頼関係もすごく感じられた」「愛かよ」との指摘も上がっていた。



