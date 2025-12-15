ÇòË²æÆ»á¡¡ÇòË²ÇÕ¤Ë½÷»Ò¤ÎÉô¤ÈÀ®¿Í¤ÎÉô¤ò¿·Àß¤·¤¿ÁÀ¤¤¡ÖÃË½÷Ê¿Åù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸ÞÎØ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹ËÇòË²æÆ»á¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÆüËÜºâÃÄ¼çºÅ¤Î¡Ö£È£Å£Ò£Ï£ó¡¡£Á£×£Á£Ò£Ä¡¡£²£°£²£µ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÇòË²»á¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤òÉ½¾´¤¹¤ëÆ±¾Þ¤Ç¡¢¹ñºÝÁêËÐÂç²ñ¡ÖÇòË²ÇÕ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÊ¿ÏÂ¤ÎÀº¿À¤ÈÆüËÜÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÅÁÅýÊ¸²½¤ÇÁêËÐ¤Î±¦¤Ë½Ð¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£³¤³°¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÁêËÐ¤Ç¸òÎ®¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤ÈË¾ºÎ¶¤¬ÇòË²ÇÕ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢ÂçÁêËÐ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ³°¹ñ¿ÍÎÏ»Î¤â¡ÊÇòË²ÇÕ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡Ë¡¢ÆþÌç¤·¤Æ´Ø¼è¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÇòË²»á¤Ï£¶·î¤ËÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤·¤¿¸å¡¢¡ÖÀ¤³¦ÁêËÐ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¹½ÁÛ¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÁêËÐ¤ÎÈ¯Å¸¤È¸ÞÎØ¶¥µ»ºÎÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¡£ÍèÇ¯£²·î£·Æü¡¢£¸Æü¤Ë¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂè£±£¶²óÇòË²ÇÕ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½÷»Ò¤ÎÉô¡×¡Ê¾®³Ø£±Ç¯À¸¤«¤éÃæ³ØÀ¸¡Ë¤È¡ÖÀ®¿Í¤ÎÉô¡¦ÃË½÷¡×¡Ê¹â¹»À¸°Ê¾å¡Ë¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñºÝÁêËÐÏ¢ÌÁ¤Ë¤Ï£¸£·¤«¹ñ¤¬²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¹ñ¤«¤é±þ±ç¡¢¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡£ÃË½÷Ê¿Åù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸ÞÎØ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î£±£¶²óÂç²ñ¤Ç½÷»ÒÁêËÐ¤ÈÀ®¿Í¤ÎÉô¤ò£²Æü´Ö¡¢³«ºÅ¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£