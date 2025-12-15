EPEIOS JAPANは、ライフソリューションブランド 「EPEIOS（エペイオス）」より、油を使わず揚げ物調理ができる「ガラスボウルエアフライヤー」を2025年12月15日に発売します。実売予想価格は1万9860円前後（税込）。

「ガラスボウルエアフライヤー」

記事のポイント 油を使わず熱風による加熱調理ができるエアフライヤー。2つのガラスボウルが付属するので、異なる料理も効率的に調理することができます。また、専用のフタも付属するので、調理後はそのまま保存できます。

「ガラスボウルエアフライヤー」は、油を使わないヘルシーな揚げ物調理も可能な熱風加熱調理ユニットと、調理や保存にも使えるサイズ違いの2つの耐熱性ガラスボウルを組み合わせて使える調理家電です。

調理モードはベイク・温め直し・高温調理・ノンフライの4つを搭載。それぞれワンタッチで選んで、調理をスタートできます。

食材を入れるガラスボウルは中の様子がしっかりと見えるクリアガラス仕様。焼け具合や仕上がりを目で見て確認ができるため、食材や好みに合わせて調理できます。

ガラスボウルはサイズ違いで2つ付属するため、使い分けも可能。食材のサイズに合わせて選べるだけでなく、調理中にもう一つのガラスボウルで下ごしらえのようにテキパキと同時調理も叶えます。それぞれ専用のフタも付属するため、調理後に冷蔵庫などで保存も可能です。

使用後は油汚れのひどいボウルだけ取り外して丸洗いや食洗機に入れることもでき、保管も本体とボウルを分けることで高さも取らずにスマートに収納が可能です。

EPEIOS（エペイオス） 「ガラスボウルエアフライヤー」 発売日：2025年12月15日 実売予想価格：1万9860円前後（税込）

