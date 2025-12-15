櫻坂46、初のアニメタイアップ＆主題歌決定「夜桜さんちの大作戦」第2期放送枠・ビジュアルも解禁【コメント】
【モデルプレス＝2025/12/15】TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期が、2026年4月からMBS／TBS系全国28局ネット“日5”枠で放送決定。あわせて、第2期のオープニングテーマを櫻坂46が担当することが発表された。
そして、TVアニメとして同作の第2期が放送決定。公開された第1弾キービジュアルでは、満開の桜を背に自家用車で勢いよく走り出す夜桜家の姿が描かれ、春の訪れとともに新たな物語への幕開けを感じさせる1枚となった。奇想天外なスパイ一家の向かう先とは。
【写真】初めてアニメタイアップを務める坂道グループ
◆TVアニメ「夜桜さんちの大作戦」第2期放送枠決定
権平ひつじ原作の同名作品（集英社ジャンプコミックス刊）は、家族を事故で亡くし心を閉ざすようになった高校生・朝野太陽が歴史あるスパイ一家・夜桜家で波乱の日常を送る、愛と笑いのスパイ家族コメディ。2019年8月より週刊少年ジャンプにて連載がスタートし、コミック累計発行部数は360万部を突破。約5年半の連載を経て、1月に堂々の最終回を迎え、感動の声が多く寄せられ話題となった。
◆櫻坂46、初のアニメ主題歌担当
同作の第2期オープニングテーマは、櫻坂46の「What’s “KAZOKU”？」に決定。櫻坂46としてアニメ主題歌を担当するのは今回が初となる。どのような楽曲で本作を彩るのか。櫻坂46は「グループとしてこのような形で作品に関わらせていただくことが夢の1つでもあったのでとても嬉しく光栄です」と喜びをコメント。「『What’s “KAZOKU”？』は、“家族”をテーマにした、絆や温かさを感じてもらえるような楽曲になっています。同じ“桜”が付くグループとして、櫻坂46の楽曲を通して『夜桜さんちの大作戦』とたくさんの人を繋げる架け橋になれますように」と伝えている。（modelpress編集部）
◆櫻坂46コメント全文
TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期のオープニングテーマを務めさせていただく事になりました。グループとしてこのような形で作品に関わらせていただくことが夢の1つでもあったのでとても嬉しく光栄です。｢What’s “KAZOKU”？｣は、“家族”をテーマにした、絆や温かさを感じてもらえるような楽曲になっています。同じ“桜”が付くグループとして、櫻坂46の楽曲を通して『夜桜さんちの大作戦』とたくさんの人を繋げる架け橋になれますように。
◆イントロダクション
皮下真率いる犯罪組織・タンポポを殲滅し「夜桜前線」を見事完遂。さらに太陽と六美の結婚披露宴も無事に行われ、平穏な日常を送っていた夜桜家…だったが、新たな任務が発生？ある日、太陽は夢の中で夜桜家初代当主の夜桜つぼみと対話する。彼女が告げたのは「私を殺して」という願いと、2つの必要なもの。つぼみの言葉に従い、そのカギを握る皮下との接触をするため太陽は銀級スパイ試験に挑戦するが、「今年の合格者は0」と噂される最凶試験官たちが待ち受ける。そしていよいよ、動き出したのは不敵な笑みを浮かべる六美たちの父・夜桜百。謎に包まれた彼の目的とは？夜桜家に降りかかる様々な事件。試されるのは家族の絆。TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』新章、作戦開始。
