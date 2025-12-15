2児の母・石川梨華「スーパーでいつもより良い肉買った」豪華すき焼き夕食公開「食欲そそられる」「具だくさん」の声
【モデルプレス＝2025/12/15】元モーニング娘。のタレントの石川梨華が12月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食に作ったすき焼きを公開した。
【写真】40歳元モー娘。「家族団らんにぴったり」具だくさんのすき焼き夕食
石川は「今夜はすき焼き 私がずっと食べたかった」とコメントし、鍋いっぱいのすき焼きを公開。「スーパーでいつもより良い肉買った」「豆腐は絹」「メンズ達はえのき好き」「しらたき大好き」「舞茸らぶ」「春菊の代わりに小松菜」とそれぞれの具材に説明をつけ、「美味しかった！幸せ、腹ぱん」と感想を綴った。
この投稿に、ファンからは「豪華」「食欲そそられる」「具だくさんで美味しそう」「家族団らんにぴったりなメニュー」「温まりそう」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
