BTS・V、水着姿・食事風景…豪華芸能人とのハワイ満喫動画に反響「素の笑顔に癒される」「どの瞬間も美しい」
【モデルプレス＝2025/12/15】BTS（ビーティーエス）のV（ヴィ）が13日、自身のInstagramを更新。Vを含む仲良し芸能人グループとして知られる通称“ウガファミリー”でハワイを満喫する動画を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】BTSメンバー・「梨泰院クラス」俳優らの豪華プラベ旅行の様子
Vは、ウガファミリーのメンバーである俳優のパク・ソジュン（Park Seo Jun）、俳優のチェ・ウシク（Choi Woo Shik）、俳優のパク・ヒョンシク（Park Hyung Sik）、ミュージシャンのPeakboy（ピークボーイ）らとハワイ旅行に訪れた際の動画を投稿。車を運転中のVや、水着姿で遊ぶ様子、リラックスした食事風景などをプライベート感たっぷりの動画を公開している。
この投稿には「プライベート感すごい」「素の笑顔に癒される」「どの瞬間も美しい」「目が幸せ」「ずっと楽しそうでほっこり」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆V、水着姿・食事風景…“ウガファミリー”とのハワイ旅行公開
◆Vの投稿に反響
