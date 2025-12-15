【しまむらのカーキ】が断然オシャレ！ マニアも惚れた♡「キルトブルゾン」

アウターが手放せなくなる季節が到来。カジュアルに着やすいアウターを買い足すなら、カーキもぜひ候補に入れてみて。落ち着いた印象で大人コーデに取り入れやすく、黒やグレーよりあたたかみを感じられるカラーかも。手に取りやすい価格で狙うなら【しまむら】のキルトブルゾンがおすすめ。バックスタイルもパッと目を引く一癖がポイントです。ぜひ売り切れ前にゲットして。

カジュアルに着こなしやすいカーキブルゾン

【しまむら】「omi*フードボアキルトB」\3,289（税込）

オニオンキルトデザインが特徴のブルゾンは、寒さが厳しくなるこれからの季節にぴったり。フードの裏地がもこもこのフェイクボアになっており、バックスタイルもシャレ見えしそうです。カーキとブラックの2色展開ですが、@__saxxyaxxさんは「これはもうカーキ一択でございました」とのこと。カジュアルに着こなすなら、カーキがイチオシです。

甘めのフレアスカートをカジュアルダウン

ふんわりと広がる可愛らしいシルエットのフレアスカート。甘さ控えめに着こなすなら、カーキのブルゾンを合わせてカジュアルに落とし込むのも◎ ヒップが隠れるくらいの絶妙な着丈で、ロングスカートとも好バランスです。

