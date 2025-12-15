¼¬ÅÄºÌ¼î¡ßÌø½ÓÂÀÏº¡ÖÀ°¦¤Ê¤À¤³¦¡×¤Ë¸«¤¿¸½Âå¤Î±Æ¡¡AIÂæÆ¬¤Ë´¶¤¸¤ë´íµ¡´¶
¼¬ÅÄºÌ¼î¤ÈÌø½ÓÂÀÏº¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À°¦¤¬¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤ë¶áÌ¤Íè¤òÀ¸¤¤ëÉ×ÉØ¡¢±«²»¡Ê¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ë¤Èºó¡ÊÌø½ÓÂÀÏº¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£³©Àî¾Þºî²È¡¦Â¼ÅÄº»Ìí¹á»á¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤ò¼Â¼Ì²½¡£À°¦¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°¦¤·¹ç¤Ã¤¿É×ÉØ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¯½÷¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÍß¾ð¤È¡¢À¤³¦¤ÇÄêÃå¤·¤¿¡ÖÉáÄÌ¡×¤ä¡ÖÀµ¤·¤µ¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ñ¤ë¼Ô¼«¿È¤Î¡ÖÀµ¾ï¡×¤Î¶³¦Àþ¤¬»î¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤À¡£
¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬ÁÇÅ¨¤ÇÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê¼¬ÅÄ¡Ë¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Êµ©Í¤ÊÂ¸ºß¡×¡ÊÌø¡Ë¤È¡¢½é¶¦±é¤Ê¤¬¤é¤ª¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦Æó¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÌòºî¤ê¤Ï¡¢¾ï¼±¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤SFÅª¤ÊÀßÄê¤æ¤¨¤Ë¡ÖÀµ²ò¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÝ¤¤¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤ëÆó¿Í¤¬¸ì¤ë¡¢¤³¤Î²Í¶õ¤ÎÀ¤³¦¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤È¤ÎÉÔµ¤Ì£¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦»£±Æ¡áÂ¼¾å½ç°ì¡Ë
¾×·âÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È±é¤¸Ê¬¤±¡½¡½¤ªÆó¿Í¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¶¦±é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼¬ÅÄºÌ¼î
Ìø¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤ºÊ·°Ïµ¤¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬½Ð¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Ìø½ÓÂÀÏº
¼¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÌ¥ÎÏÅª¤ÊÊý¤Ç¡¢µ©Í¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½º£²ó¡¢É×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÄÌ¤ÎÉ×ÉØ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀßÄê¤Ç¡¢ÆñÌò¤À¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÌò¤òºî¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£¼¬ÅÄºÌ¼î
»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤éºî¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¡¢ºó¤µ¤ó¤È±«²»¤ÎÆó¿Í¤Ç¿¦¾ì¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤à¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¶õµ¤´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÏÄÏ¤á¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìø½ÓÂÀÏº
¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢»ÜÀß¤ÎÌÏ·¿¤ÎÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë±Ç²èÁ´ÂÎ¤¬¤¢¤ÎÌÏ·¿¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿À¤³¦¤ß¤¿¤¤¤À¤È´¶¤¸¤Æ¡¢»£±Æ¤ÎºÇ½é¤¬¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½Ìø¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤ÇÌò¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡£Ìø½ÓÂÀÏº
SF¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àµ²ò¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÎÁÛÁü¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ×ÉØ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤É¤³¤«¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ËÁ´¤Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¿Í´Ö¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È½ÀÆðÀ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡½¡½¼¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï14Ç¯¸å¤Î»Ñ¤â±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±é¤¸Ê¬¤±¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼¬ÅÄºÌ¼î
µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò±ÇÁü¤Ë¤·¤¿»þ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¥ê¥¢¥ë¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°áÁõ¤äÈ±·¿¡¢¥á¥¤¥¯¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÌµÍý¤Ê¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½÷»Ò¹âÀ¸¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤ÏÃ¤·Êý¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Áê¼êÌò¤ÎÊý¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¶õµ¤´¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½´ÆÆÄ¤«¤é±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£¼¬ÅÄºÌ¼î
´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Í³¤Ë´¶¤¸¤¿¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤·¤¿¡£±é¼Ô¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìò¤È»äÀ¸³è¤Î¶³¦Àþ¡½¡½»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ï¤ËÌá¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤È¡¢¸½¼Â¤È¤Î°ã¤¤¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£¼¬ÅÄºÌ¼î
¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¨¥Ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÈá¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÉ¬Í×¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìø½ÓÂÀÏº
»£±ÆÃæ¤Ï¿¼¤¯¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ÏÀµ²ò¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢ºîÃæ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´°Á´¤ËÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ä¤·¤¤À¤³¦¤À¤È¤Ï»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢º¹ÊÌ¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÏåºÎï¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤êÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿À¤³¦¤Ï·ù¤À¤±¤É¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½SFºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¼Â¤È¤âÀÜÂ³¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÁÛÁü¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁÛÁü¤·¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£Ìø½ÓÂÀÏº
¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¸½¼Â¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎÀ¤³¦¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢»£±Æ¸å¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡Ö³Î¤«¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È»×¤¤½Ð¤¹´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤¬Áá¤¤¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤È¸½¼Â¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡½¡½±«²»¤Ï¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤½¤ÎÍÉ¤é¤®¤Ï°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£¼¬ÅÄºÌ¼î
¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Á³¤È¥¨¥Ç¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë½ç±þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££²¼¡¸µ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÎø¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¿§¡¹¤Ê¿Í¤È´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç±«²»¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡½¡½¤³¤Î¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¤ÎÃæ¤Î¥ë¡¼¥ë¤äÀ©ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ªÆó¿Í¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£¼¬ÅÄºÌ¼î
¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤ä¿É¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÃ¯¤«¤Î¡ÖÍß¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÍß¡×¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìø½ÓÂÀÏº
¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÉÝ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷À¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÃËÀ¤âÇ¥¿±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¡Ê¿Í¹©¼øÀº¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ì½Ö¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÀÝÍý¤È¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¼¬ÅÄºÌ¼î¤ÈÌø½ÓÂÀÏº¤¬´¶¤¸¤ë´íµ¡´¶¤È¤Ï¡½¡½ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀµ¾ï¤«°Û¾ï¤«¡×¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤Î¼Ò²ñ¤Ç¡¢¤³¤Î¶³¦Àþ¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¼¬ÅÄºÌ¼î
AI¤Ç¤¹¡£¤¤¤ÞAI¤Ï²¿¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²¿¤Ç¤âºî¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤âÉÝ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤¬Àµ¾ï²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â´íµ¡´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìø½ÓÂÀÏº
AI¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Àµ²ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤¬±é¤¸¤¿ÌòÊÁ¤Î¾ðÊó¤È¼ÂºÝ¤Î¼«Ê¬¤È¤Î¶ÌÜ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤â¤·¾ðÊó¤Ë´Ö°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¿¿¼Â¤È¤·¤Æ¹¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¿Í¸¢¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¤ËÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢±Ç²è¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£Ìø½ÓÂÀÏº
ËÜºî¤Ï¤¢¤Ê¤¬¤ÁSF¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¶á¤¤Â¸ºß¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò³Ú¤·¤à´¶³Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤ÏËÜÅö¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼¬ÅÄºÌ¼î
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÁ°¾ðÊó¤Ï¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¤¹¤ó¤Ê¤êÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤°¤é¤¤¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢±Ç²è¤È¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¤ª¤ï¤ê¡Ë
±Ç²è¾ðÊó¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¸ø³«⽇¡§11⽉28⽇
¿·½É¥·¥Í¥Þ¥«¥ê¥ÆÂ¾Á´¹ñ¸ø³«ÇÛµë¡§NAKACHIKA PICTURES¸¶ºî¡§Â¼ÅÄº»Ìí¹á¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¡Ê²Ï½ÐÊ¸¸Ë¡Ë½Ð±é¡§¼¬ÅÄºÌ¼î Ìø½ÓÂÀÏº¹±¾¾Í´Î¤ ·ëÌÚÞæÀ± ÉÙÅÄ·òÂÀÏº À¶¿å¾°Ìï¾¾±º¤ê¤ç¤¦ ´äÅÄÁÕ Íî°æ¼Â·ë»Ò ¡¿»³Ãæ¿ò¡¿âÃÅç½¨ÏÂ¡¿Ì¸Åç¤ì¤¤¤«²»³Ú¡§D.A.N. ¼çÂê²Î¡§D.A.N.¡ÖPerfect Blue¡×·àÃæ¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Waboku´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§ÀîÂ¼À¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§À®À¥ÊÝÂ§ ÀîÂ¼À¿ »°¹¥ÊÝÍÎ °ËÆ£À» ¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§È¼·ò¼£´ë²è¶¨ÎÏ¡§²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò ¹âÌÚ¤ì¤¤»Ò ºä¾åÍÛ»Ò / ¶áÆ£ÎÉ±ÑµÓËÜ¶¨ÎÏ¡§ºîÆ»Íº ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡§¿ùÌî¹ä ½õ´ÆÆÄ¡§°ËÆ£°ìÊ¿»£±Æ¡§ËÅÄ¼Â ¾ÈÌÀ¡§ÅÄÃæÞ Èþ½Ñ¡§Á°ÅÄÇÃÆá»Ò Ï¿²»¡§ÌÚ¸¶¹¼¢ °ËÆ¦ÅÄÎ÷ÌÀ°á¾Ø¡§ÀÐ¸¶ÆÁ»Ò ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§³Á¸¶Í³²Â À©ºîÃ´Åö¡§É´¡¹·® °æ¾å½ãÊ¿ÊÔ½¸¡§ÀÐ¸¶»Ë¹á ÀîÂ¼À¿ ²»¶Á¸ú²Ì¡§°æ³¿®ÂÀÏº ¼Ì¿¿¡§ÅÏÊÕ°ì¾ë ÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§»°¸¶ÃÎÇ·