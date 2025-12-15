自身の性被害を題材としたドキュメンタリー映画で使用された映像をめぐり「物言い」がついているジャーナリストの伊藤詩織さんは12月15日、東京丸の内の日本外国特派員協会で記者会見に臨んだ。

●「日本企業が自主規制で配給しない判断をしたのでは」

伊藤さんの作品『Black Box Diaries』は、防犯カメラ映像の使用や、出演者たちへの許諾が得られていないなどの指摘を受けて、日本では公開が見送られてきた。だが、修正を施したバージョンが12月12日から国内で公開されている。

プロデューサーのエリック・ニアリ氏は「サンダンス映画祭（米国）で2024年にプレミア上映された。そのときの戦略としては、権威ある国際映画祭で上映して、注目や賞賛を集めて、日本（の映画祭）で上映しようと思っていた」と振り返った。

海外から配給のオファーが届いた一方で、日本については「複雑だった」と明かした。

「日本企業がセルフセンサーシップ（＝自主規制）で、政府との関係やいろんな企業、関係ない企業との関係性を考慮して、配給しないという判断をしたのではないでしょうか。

さまざまな事情があって日本での上映が遅れました。また、伊藤さんの弁護士が会見してから、ことが複雑になりました」（ニアリ氏）

映像の許諾をめぐり、日本での配給戦略を考え直さなければいけなかったという。

●元代理人の指摘は「嘘なんです。事実ではありません」

伊藤さんも「海外からのストリーミングプラットフォームからオファーがありましたが、日本支社からダメが出されたということで違う道を選びました。日本で上映することを私たちが拒んでいたわけじゃありません」と語り、「ようやく日本で上映できて、感謝でいっぱいです」と話した。

一方、上映にはこぎつけた現在も、ホテルの防犯カメラや関係者の映像、音声の許諾の問題がクローズアップされてきた。昨年10月に元代理人の西広陽子弁護士らの会見によって「事実でないことをお話され、それが広まってしまい、ずっと続いてきました」（伊藤さん）。

そのうえで、西広弁護士が修正版について「伊藤さんから事前に見せてもらえなかった」などとコメントしたことについては、「嘘なんです。事実ではありません」と指摘。「ファクトチェックなしに、彼らの言葉だけが広がってしまったことを残念に思いました」と話した。

●「あなたのことはリスペクトしていますが」

映像や音声の許諾をめぐって、「一方的な情報が出回った」とメディアの問題に触れる中で、会見に出席していた東京新聞の記者に「謝罪はありませんね。あなたのことはリスペクトしていますが、非常に遺憾に思います」と述べた。

東京新聞は、映画の中に出てくる集会について報道したが、のちに記事を訂正した。

指摘された記者は、質問に立ち「私の書いた記事の原文はそのままです。タイトルはたしかに誤読させたとして修正しました」などと応答。反対に、なぜ西広弁護士に謝罪していないのかと問うと、伊藤さんは驚いた表情を浮かべ「私は西広さんに4回も謝罪してますよ」とする応酬があった。

●防犯カメラ映像「映像がなければ作品ができていなかった」「映像の力」

会見では、性被害の現場となった防犯カメラの映像の扱いについて言及する時間が費やされた。

伊藤さんは、サバイバーとしても、監督としても、防犯カメラの映像を映画に「入れておきたかった」という。

「（ホテル側に）許諾を取ろうとしていたが、なかなか許可を得られず、CGで加工して、ホテルの内装や外装、タクシーの形などを加工しました。私たちの動きは変えていません。それを変えてしまうと、なにが起きたかもかわってしまうからです。サバイバーとしてこれが唯一の証拠なのです。

やっと防犯カメラの映像を見つけて、それが裏付けとなって捜査が進みました。これがなければ、作品自体できなかったと思います。細かく自分で言葉で伝えるのではなく、映像で伝えたかった」

映画に防犯カメラの映像が不可欠だったとする一方、伊藤さんがホテルから歩いて出てくる 映像がネット上に流出したことで、「『被害者じゃない』と言われるようになった。それは映像のひとつの力だと思います」。

入手できたのは、ホテルのほかは、民事訴訟の双方当事者だけであるとしたが「誰が流出させたかは知りません」（伊藤さん）。

●安倍首相銃撃事件に関連した質問も

伊藤さんの性被害訴訟をめぐっては、最高裁が2022年7月、被告側の上告を退け、伊藤さんを勝訴とした控訴審判決が確定した。その日は、安倍晋三元首相の銃撃事件と重なる。これに関連した質問もあった。

伊藤さんは、その日のことはよく覚えているとし、「私たちの勝利の日と、暗殺の日が重なったのは偶然です」とした。

●性被害訴訟の元代理人は「映画は重大な人権上の問題をはらんでいる」と指摘

日本公開前日の12月11日、元代理人の西広弁護士は報道各社に「伊藤さんの映画は、重大な人権上の問題を孕んでいると言わざるを得ません。これ以上、傷つく人がでないことを願っています」などのコメントを発表していた。

今年2月にも同協会で伊藤さんの記者会見が予定されていたが、「体調不良によるドクターストップ」を理由として欠席していた。