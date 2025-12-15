前田敦子、アイドル卒業後の“モテ体験”を赤裸々告白「あの頃はイージーモード」
ABEMAは、14日午後9時より、悩めるカップルたちが禁断の“公認”浮気生活を通じて、迷い続けた関係に答えを見つける恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』（全8話）の第6話を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送した。
【写真】「浮気性だから」と告白した経営者
同番組は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。期間中は、参加者が2組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう1組の写真を通して元恋人の様子を知ることができる。
心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか。共同生活の中で生まれる揺れ動く感情と予測不能な展開を経て、参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。スタジオ見届け人は、陣内智則、前田敦子、藤田ニコルが務める。
第6話では、サヤカはタカマサを呼び出し、第5話のデートでタカマサが「まだ言ってないこといっぱいある。サヤカよりはいろいろ経験してると思う…」と意味深に話していたことについて追求した。いよいよタカマサの口から「俺過去1回結婚していて、バツイチ」「俺が浮気性やから」と過去の浮気の経験が明かされると、サヤカは驚きのあまり絶句。サヤカが「タカマサは次の恋愛に進むとしたらどうやって相手を大切にしていきたいって思ってるの？」と聞くと、「月並みな言葉になるけど…不安にさせない」と語るが、スタジオの藤田は「信じられない…（笑）」とコメント。陣内も「俺もわかる、それは信じられへん！」とツッコミを入れた。
その後サヤカはインタビューで「ストレートに男らしく言ってくれる人だなって思っていた分、そういうことが平気でできちゃう人なんだっていうギャップが…裏切られた気持ちに近い」と苦しい胸の内を語った。スタジオトークで、陣内は「俺はそういうこと（浮気した過去）があったんだよ、でも今度からは違う僕を見てよっていう意味で言ったんだと思うよ」とタカマサをフォロー。前田が「そういう気持ちわかりますか？」とすかさず聞くと、陣内は「めちゃくちゃわかるわ！」と口にし、スタジオを笑わせた。
サヤカの元恋人・ダイシロウとタカマサの元恋人・レイナはダーツデートへ。その後、酒を飲みながらレイナは「ここに参加するまでタカマサのことしか考えてなかったのね。でも一緒にいてダイちゃん（ダイシロウ）気になる、いいなって思うし、ドキっとする瞬間がめっちゃあって…初めて浮気する側の気持ちがわかった。めっちゃ複雑」と今の気持ちを吐露。
一方、ダイシロウも「俺もサヤカと戻って結婚を前提に付き合っていくのか、別れて終わるのか。復縁するかしないかってしか考えてなかったの。でもレイナと一緒にいてめっちゃ楽しいし、もっと話したい、知りたい、ずっと一緒にいたいなって思ったりしてる」といい、レイナは「ガチでうれしいわ」と大喜び。2人は急速に距離を縮めていく様子を見せた。
ビデオ限定トークでは、「モテ期っていつ？」という話に。前田は「恋愛をできるようになったのはグループを卒業した21歳からなので…」といい、藤田が「卒業した瞬間にいろんな人が来るんですか？」と質問。前田は「そのときは…イージーモードだったかもしれない（笑）」といいスタジオからは笑いが起きた。
さらに、元恋人同士のユマ＆アキヨシや、サヤカ＆ダイシロウが、共同生活が始まって初の2人きりで今の心境やここでの共同生活の話をし、涙を流すシーンも。果たしてそれぞれの口から語られた本音とは。
