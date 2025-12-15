¾¾¸¶·òÇ·¡¢£±ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤¿¤á¤Ëà¤¦¤¿Ë¬Ìäá¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¼¡²ó¤Ë¤â°ÕÍß
²Î¼ê¾¾¸¶·òÇ·¡Ê46¡Ë¤¬15Æü¡¢1ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¾§¤¹¤ë¡Ö¤¦¤¿Ë¬Ìä¡×¤ò´ôÉì¸©Âç³À»Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¶Ê¡Ö°¦¤Ë¤Ê¤ë¤Õ¤¿¤ê¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°´ë²è¤Ç¡¢¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡È°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÉÉ×ÉØ¤Ë¥®¥¿¡¼ÃÆ¤¸ì¤ê¤ÎÀ¸²Î¾§¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏÃæÂ¼¾¡Â§¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¿¿Î¤»Ò¤µ¤ó¡Ê68¡ËÉ×ºÊ¡£2¿Í¤Ï1982Ç¯¡Ê¾¼57¡Ë4·î4Æü¤Ë·ëº§¤·¡¢É×ÉØÀ¸³è44Ç¯ÌÜ¡£4¤¬ÊÂ¤Ö¡È¤·¡Ê4¡Ë¤¢¤ï¤»¡É¥¤¥ä¡¼¤Î¾¡Â§¤µ¤ó¤Ï·úÀß¶È¼ÒÄ¹¤Ç¿¿Î¤»Ò¤µ¤ó¤ÏÆ±¼Ò¤Î²ñ·×Ã´Åö¡£
¾¾¸¶¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï12Ç¯Á°¡£Ç¾À¤Þ¤Ò¤ÎÄ¹ÃËÂçÊå¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤é¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¸ø±é¤Ç¾¾¸¶¤¬Âç³À»Ô¤òË¬¤ì¤¿¡£²ÎÀ¼¤È¿ÍÊÁ¤Ë¤Û¤ì¹þ¤ó¤À¿¿Î¤»Ò¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡Â§¤µ¤ó¤âºÊ¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¤ò»Ù¤¨¤ë¤¦¤Á¤ËÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡£¿¿Î¤»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä1¿Í¤Î»þ¤ÏÅìµþ¤Ç¤âÂçºå¤Ç¤â¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯»þ¤Ï¼Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ç¿Í¤¬±¿Å¾¤ò¤·¤Æ3¿Í¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡£·òÇ·¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½ê¤ËÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÃæÂ¼É×ºÊ¤Ë¤Ï5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÂ¹¤¬9¿Í¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÃæÂ¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¿¿Î¤»Ò¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢¾¾¸¶¤Î¡Ö°¦¤Ë¤Ê¤ë¤Õ¤¿¤ê¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¶âÂôË¾¶¿²Î¡×¤Î²Î¾§¤ËÊ¹¤Æþ¤Ã¤¿¡£
²Î¾§¸å¡¢¿¿Î¤»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¤Á¤ã¤ó¤¬·òÇ·¤µ¤ó¤È°ú¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Âç¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢²È¤Î¡ØÊ¡¤Î¿À¡Ù¤Ç¤¹¡£Âç¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£Æü¤ÏÌ´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¡£¾¾¸¶¤â¡ÖÂçÊå¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤ËÃæÂ¼²È¤ÎÂç¤¤ÊÎØ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªÂð¤Ç¤Þ¤¿²Î¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£