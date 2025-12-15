岩田剛典、“福田組”で求められる笑いのハードルの高さに「ついていくのが必死です」

12月15日放送のフジテレビ系『ノンストップ！』に、福田雄一監督が手掛ける19日公開の映画『新解釈・幕末伝』に出演する岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）がVTRで登場。“福田組”の恐ろしさを語った。

たびたび福田監督作品に出演している岩田は、番組のインタビューで“福田組常連”として、監督について、「面白くないと思ってる時は本当に微動だにしない。その瞬間っていうのはやっぱり冷や汗が出ますよね」とコメント。

続けて、「福田監督が段取りの時にこういうのをやってほしいっていう演出を見せることがあるんですけど、その演出がすでに面白すぎちゃって、これを超えられないんじゃないかってことをするから、毎回そのたびに冷や汗をかくというか…」と監督の演出がプレッシャーだと語った。

さらに、「基本的に福田さんを笑わせたらそれがOKテイクになると思ってはいるんですけど…2行のト書きなんですけど、段取りでいきなり全然台本にないことをやったんですけど、本番行く前に監督から『今の倍ぐらいやっちゃっていいよ』って言われて、ちょっと待てよみたいな、もうセリフが飛びそうになりましたね」と求められるアドリブの量の多さについても明かした。

その上で、「毎回ハードルが上がっていくこの福田組についていくのが必死です」と笑っていた。