移転、整備が検討されてきた石川県金沢市平和町にある「金沢市立病院」の移転先が15日、病院近くにある「平和町公園」に決まりました。

「平和町公園」は現在、国の所有地で、金沢市に対し無償貸付が行われていて、15日開かれた国有財産の審議会で、金沢市から取得の要望が出ていた金沢市立病院の移転予定地「平和町公園」について検討され、委員から売却の了承が得られました。

金沢市立病院は1988年に建設されましたが、老朽化により建て替えが検討されていたもので、これで移転場所が決定し、再整備に向けて大きく動き出すことになりました。

「金沢市民が集える場所、安心していただける病院に」

金沢市立病院事務局の中宮英範次長は「古くなったから建て替えるだでけはなく、金沢市民が集える場所、安心していただける病院にしたい」と語りました。

新しく建て替えられる金沢市立病院は消防・救急や福祉部門など行政間の連携の強化、地域住民との交流の場となることを目指しています。

「歯科口腔外科」を新設

病床数は現在と同じ306床ですが、診療科は現在の21に、新しく「歯科口腔外科」が加わります。

金沢市立病院事務局の中宮英範次長は「近年高齢者に誤嚥性肺炎など口腔が原因となる病気があるし、口腔外科と栄養、リハビリが連携することが早期の在宅復帰に繋がる」と新設される診療科の目的を語りました。

金沢市立病院には、金沢産の木材が積極的に活用され、設計、建築にそれぞれ3年ほどかかり、具体的な完成スケジュールはまだ未定ということです。