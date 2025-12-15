Ｊリーグは１５日、来年６月１３日に国立競技場でＪリーグオールスターＤＡＺＮカップを開催することを発表した。

大会は「ＪリーグオールスターＰＲＯＪＥＣＴ」の一環として行われる。百年構想リーグの６つの地域ごとにオールスターチームが編成され、トーナメント形式で実施される。試合時間は前後半なしの３０分で、３位と５位決定戦は２０分制での開催が予定されている。

選手はファン・サポーターによる投票と各地域ごとのベストイレブンから選出される。ファン・サポーター投票では全６０クラブから選出され、スタジアム来場者、ＤＡＺＮ視聴者、ＪリーグＩＤ登録者による投票が毎週実施される。加えて、人数とポジションのバランスを考慮し、Ｊリーグ推薦での追加選出も予定している。なお、来年６月１１日に開幕する北中米Ｗ杯に出場する選手は選出されない。

オールスターは１９９３年の開幕以降、毎年シーズン中盤の夏場に開催。０７年まで続き、０８年より日韓の選抜チームが対戦する方式に変更されたが、１０年以降は休止となっていた。初代ＭＶＰは元日本代表ＦＷ三浦知良（当時はＶ川崎所属）。通算出場回数のトップはカズ、ＤＦ中西永輔、ＧＫ川口能活、ＧＫ楢崎正剛の９回。最後に開催された０７年の出場選手では、ＧＫ川島永嗣（磐田）、ＧＫ菅野孝憲（札幌）、ＦＷ矢野貴章（栃木ＳＣ）、ＭＦ家長昭博（川崎）の４人が今季もＪリーグでプレーした。