¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡×ÃæÀ¾ÌÐ¼ù¡Ê48¡Ë¤ÈÆá¿Ü¹¸¹Ô¡Ê45¡Ë¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£23Ç¯¡¢Æá¿Ü¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Æá¿Ü¤Ï¡ÖËÍ¡¢²È¤Î¥Ú¥Ã¥È¥«¥á¥é¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Á°Æü¤Î¸«¤ë¤È¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡Ø¥¤¥§¡Á¥¤¡¢ÌÀÆü»þ´Ö¤¢¤ë¤¾¡Á¡Ù¡£¤Û¤ó¤ÇÅöÆü¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¹Ô¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÊÅÝ¤ì¤¿¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤é¡¢µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦µ¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢µ¢¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¡©¡¡²¿¤³¤ì¡£¤Ç¤âÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤éµ¢¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤â¤¦¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤Î»þ¤«¤é¤í¤ì¤Ä¤¬¡Ä²ø¤·¤¯¤Æ¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÃæÀ¾¤Ë¤Ï¡¢Æá¿Ü¤ÎºÊ¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡ÖºÇ½é¤ÏÁ´Á³¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¹¸¹Ô¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¥É¥Ã¥¥ê¤ä¤Ã¤Æ¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¬¤¤Æ¡ØÇ¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¡£¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤é¡Ø¥É¥Ã¥¥ê¤À¤Ã¤¿¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¤¤ä¤¤¤äËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤â¤º¡¼¤Ã¤È¡¢¤¤¤ä¤³¤ì¥É¥Ã¥¥ê¤ä¡£ÉÂ±¡Ãå¤¤¤Æ¤«¤é¤â¤É¤Ã¤«¤Ë¥«¥á¥é¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÝ¤ì¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£