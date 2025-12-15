エンたま登場!「たまごっちキラキラシール」第3弾が発売決定 - 「これ110円ってマ?」「てんさいっちがいる!」「懐かしいキャラが多すぎる!」
丸昌は、「たまごっちキラキラシール3」(110円)を2026年1月下旬より全国の玩具・文具・雑貨売り場で発売する。
「たまごっちキラキラシール3」は、キラキラとした立体的なシールの第3弾。"エンたま"こと「超じんせーエンジョイ! たまごっちプラス」の懐かしいデザインをシールにした。全4種類。
SNSでは「え！！てんさいっちいるーー」「やっとてんさいっちのグッズが出てくれて嬉しいよ」「ド世代たまごっちキターーーー！！！まってたよおおおおおおおおおお」と「エンたま」ファンの喜ぶ声や、「うおおおおお欲しいこれ！！！懐かしいキャラが多すぎる！！」「これ110円ってマ?」とその値段に驚く声も寄せられています。
